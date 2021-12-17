遭批「隱匿」防疫旅館疫情！陳時中駁：有問題在記者會可盡量問

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者嚴云岑攝）

記者張乃文／台北報導

國內接連爆出檢疫旅館染疫事件，關於桃園案件，目前已擴大為6人群聚，但傳染途徑仍有待判定。只是，這起案件起初有人爆料，該防疫旅館正在清空旅客，整件事才曝光，讓外界質疑中央「選擇性公布」疫情資訊。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（17）受訪表示，每天個案都有編號向大家報告，「沒什麼隱匿」，有問題都可以盡量問。

有關防疫旅館群聚案，陳時中今早出席中醫藥司頒獎典禮，會後受訪時提到，8人基因定序全數出爐，除了住防疫旅館5樓的1名個案病毒量低無法定序外，其餘7人都感染同一株Delta，全案擴大為6人群聚，但住8樓的個案因傳染途徑待判定，暫不列為同一起群聚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了桃園案，北市也有防疫旅館群聚，但這兩起事件卻被外界質疑指揮中心資訊「不透明」，12/11有防疫旅館移出隔離者的狀況，卻直至昨天記者會才公開說明。對此，陳時中指出，每天個案都有編號，在記者會也有向大家公布，包括入境日期或判定確診日，都有報告，「所以沒什麼隱匿的，大家有問題可以盡量問。」

陳時中在昨天的疫情記者會上也曾強調，所有疫調形式都是常規進行，要研判是獨立或群聚事件，還必須等基因定序清楚，才能定義，一切都是跟著防疫步調在走。

據了解，桃園防疫旅館案為，一名40多歲本國籍男性，11月20日從中國大陸入境，曾接種2劑科興疫苗，入境及檢疫期滿前採檢均為陰性，12月11日自主健康管理期滿前快篩陽性，就醫採檢確診，Ct值19.2。

指揮中心和地方衛生局展開疫調，擴大回溯追蹤，召回期間內檢疫者採檢，發現同樓層（6樓）的另5人（案16768、16841、16821、16856、16865）也是確診者。