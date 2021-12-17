　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

淫魔性侵女童慘遭爆頭！「警察」進門拿鐵槌痛毆　低調道歉：我的錯

▲▼趙斗淳12日出獄。（圖／達志影像）

▲南韓淫魔趙斗淳遭21歲男子侵入住處持鐵鎚痛毆。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓現年69歲的知名淫魔、兒童性侵犯趙斗淳（조두순）曾於2008年在教會廁所以極其變態殘忍的手段性侵8歲女童，導致女童性器官嚴重毀損、大小腸脫離，去年12月刑滿出獄後返回住處，不過卻招致大批民眾前往抗議，昨（16）晚間更有謊稱是警察的20多歲男子侵入其住處，以鐵鎚敲打趙斗淳頭部，網路一片叫好。

根據韓媒《Edaily》、《朝鮮日報》，趙斗淳自從去年12月12日刑滿出獄後，便與妻子返回位於京畿道安山市檀園區的聯立型住宅，為防範趙斗淳再次性侵女童、以及防止民眾假藉報復名義趁機騷擾，安山警察署在其住處周遭安裝多個防盜監視器、甚至設置特別防盜哨站，投入武裝警察等，不過卻還是無法阻止憤怒的民眾。

16日晚間8時50分，一名年僅20多歲的男性A某潛入趙斗淳的住處，他首先向趙斗淳謊稱自己是警察，要求打開玄關大門；不料當趙斗淳受騙上當打開大門後，卻遭前入住處的A某持住處內的鐵槌痛毆，趙斗淳的妻子緊急奔向家門口的警察治安中心報案，警方到場後緊急逮捕A某，而趙斗淳則是送醫治療。

▲▼先前網友在某傳統市場捕捉到疑似是趙斗淳的男子。（圖／翻攝自韓網）

▲先前網友在某傳統市場捕捉到疑似是趙斗淳的男子。（圖／翻攝自韓網）

現年21歲的A某在物流中心打零工維生，他被逮捕後向警方表示，對於趙斗淳過去犯下性侵女童的罪行感到十分憤怒，因此才決定潛入趙斗淳住處，安山檀原警察署依涉嫌特殊傷害、侵入住宅等罪嫌申請羈押令狀。

據悉，其實A某曾於今年2月9日下午5時，揹著裝有凶器的背包準備潛入其住處刺殺趙斗淳，他宣稱此舉是「嚴懲」，不過當他準備進入住宅玄關、爬上樓梯時，卻碰巧被巡邏中的警察盯上，警方認為其行為怪異，在樓梯及時阻止A某的行為。A某義憤填膺表示，「只有嚴懲趙斗淳，我才能活下去！」

趙斗淳被送醫後，其傷勢輕微、並無大礙，17日上午出院後頭部黏著白色貼布前往警局接受調查。當時某媒體記者訪問被痛毆的心境，趙斗淳僅道歉表示，「對不起，這起事件是因我而起......」

►淫魔趙斗淳完蛋了！20多歲男喊「要教訓他」持刀闖住處…下場曝光

►莓果色電暖器799元！

ET快訊
「最聰明醫師」孔繁錦涉看診性侵　出面道歉了
新垣結衣婚後首公開露面！　網一看心疼「老婆瘦了」髮際線惹議
Ct12女改列本土　陳時中曝傳播途徑：手套是關鍵
知道電話就能駭入iPhone！　連Google都嘆：史詩級漏
2長腿少女夜遊出事了！闖紅燈撞賓士休旅　噴飛躺地喊：好痛
快訊／台中工廠大火！濃煙沖天　報案人急喊：有3人失聯
防疫旅館爆群聚「檢討7+7」？陳時中：沒必要
渣男劈3女慘被砍！現任家樓下約妹夜聊　遭持刀追殺
台北防疫旅館2例確診「疑取餐空氣接觸」　陳時中：不完全排除

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

淫魔性侵女童慘遭爆頭！「警察」進門拿鐵槌痛毆　低調道歉：我的錯

全球第一則「手機簡訊」將拍賣　短短14字要價630萬元

藍可兒命案發生地！洛杉磯猛鬼飯店重啟營運　轉型公益出租宅

大阪縱火致27人「呼吸停止」！盤點日本最大火災　44人受困嗆傷慘死

1歲兒找到槍！扣下板機斃了老爸　家人崩潰目睹

20歲網美和男友視訊嗨了！10cm玩具頂入體內　醫「徒手開挖」羞爆

研究：Omicron對疫苗出現「顯著抗藥性」　打第3劑效果有限

金正日逝世10周年！北韓一片「哀悼氣氛」　禁人民微笑、喝酒作樂

全球最大芬太尼毒梟「武漢藥王」身分曝　美國懸賞1.4億通緝

大阪火災「9死18人呼吸停止」疑遭縱火！　有人全身漆黑被抬出

黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊

小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

黃金獵犬化身土匪「每天打劫餅乾」　郵差姨餵食被吃到求饒：明天再來！

27歲女花光120萬積蓄住毛胚屋 省下裝潢費最豪華的地方是廁所

4口住「破洞古厝」擠5坪房間睡覺　70歲阿公扛家計...孫：想長大賺錢

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

淫魔性侵女童慘遭爆頭！「警察」進門拿鐵槌痛毆　低調道歉：我的錯

全球第一則「手機簡訊」將拍賣　短短14字要價630萬元

藍可兒命案發生地！洛杉磯猛鬼飯店重啟營運　轉型公益出租宅

大阪縱火致27人「呼吸停止」！盤點日本最大火災　44人受困嗆傷慘死

1歲兒找到槍！扣下板機斃了老爸　家人崩潰目睹

20歲網美和男友視訊嗨了！10cm玩具頂入體內　醫「徒手開挖」羞爆

研究：Omicron對疫苗出現「顯著抗藥性」　打第3劑效果有限

金正日逝世10周年！北韓一片「哀悼氣氛」　禁人民微笑、喝酒作樂

全球最大芬太尼毒梟「武漢藥王」身分曝　美國懸賞1.4億通緝

大阪火災「9死18人呼吸停止」疑遭縱火！　有人全身漆黑被抬出

台中工廠大火空拍畫面曝！濃煙狂竄紅光照天　3失聯員工找到了

回顧！2021台灣人國旅最愛玩法　豪華露營、能玩整天的樂園最夯

向總統陳情遭警架走受傷　男子控警不成告檢察官瀆職

快訊／抓到人了！疑索討保護費　南機場夜市旁工地丟「炸彈」　

綠色和平認了出資刊登「侯友宜反核四廣告」：無移花接木問題

爸來電催促「快回去幫牠開燈」秒掛　女兒傻眼吐槽：不是說貓很陰

「最聰明醫師」孔繁錦涉性侵！今出面道歉：我誤以為兩情相悅

睽違5年回娘家錄《3國智》　李李仁開酸「還在玩蠢遊戲」

臉書催票！張惇涵稱反萊豬通過台灣恐倒退20年　蕭美琴半夜轉發

1218公投》邱顯智／公投不是政治對決　而是一起找答案

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

國際熱門新聞

麥當勞打烊前點餐1800！店員聽一句爆嗆

富商砸5億蓋地下15層豪華公寓 　世界末日也能活

限娘令出人命　BBC：鹿晗成標靶

麥當勞前CEO淫亂3女員工被告　退還29億離職金和解

即／大阪市中心失火　27人呼吸停止

《慾望城市》男星遭控性侵　2女揭鏡前性愛癖好

大阪火災「9死18人呼吸停止」疑遭縱火

全球首見「1306隻腳」千足蟲！

科技股大跌美股收低　那指重挫逾2%

直升機墜毀高架道畫面曝　在眼前炸成火球

網美10cm玩具頂入體內　醫「徒手開挖」羞爆

卸下蝙蝠俠面具　女娃：我變公主了

越南批准入境居家隔離「3+11」明年上路

丹麥批准高危族群　服用默沙東COVID-19口服藥

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

好市多賣「這件帽T」引熱議：考驗信仰？

1歲被生父丟垃圾桶！她「23年後變身價破億巨星」

鄧紫棋爆分手5年富二代男友！3句話嗆他「雙面人」

王力宏遭爆劈腿BY2妹　網揪1疑點經紀公司回應了！

30網紅、藝人表態「公投四個不同意」名單一次看

《玩很大》加入5新成員！　吳宗憲鬆口小隊長人選

她60歲冒死「產下雙胞胎」...11年後近況曝

小吃漲價10元「客人全跑光」　網揪1致命傷

開店10年首次調漲　小吃店老闆哭：客人全跑光

快訊／遭登報宣傳「核四不同意」　侯友宜動怒：公投需要玩成這樣子嗎？

華航澎湖空難225死慘劇　專家揭真相

女大生產3子讓富豪信是自己種！花近9千萬包養GG

華航澎湖225死空難慘劇　1分鐘詭異錄音檔曝

弟弟陪睡　比特犬壓到腿麻仰頭崩潰

麥當勞打烊前點餐1800！店員聽一句爆嗆

更多

最夯影音

更多
黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊

黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊
小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面