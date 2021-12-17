淫魔性侵女童慘遭爆頭！「警察」進門拿鐵槌痛毆　低調道歉：我的錯

▲南韓淫魔趙斗淳遭21歲男子侵入住處持鐵鎚痛毆。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓現年69歲的知名淫魔、兒童性侵犯趙斗淳（조두순）曾於2008年在教會廁所以極其變態殘忍的手段性侵8歲女童，導致女童性器官嚴重毀損、大小腸脫離，去年12月刑滿出獄後返回住處，不過卻招致大批民眾前往抗議，昨（16）晚間更有謊稱是警察的20多歲男子侵入其住處，以鐵鎚敲打趙斗淳頭部，網路一片叫好。

根據韓媒《Edaily》、《朝鮮日報》，趙斗淳自從去年12月12日刑滿出獄後，便與妻子返回位於京畿道安山市檀園區的聯立型住宅，為防範趙斗淳再次性侵女童、以及防止民眾假藉報復名義趁機騷擾，安山警察署在其住處周遭安裝多個防盜監視器、甚至設置特別防盜哨站，投入武裝警察等，不過卻還是無法阻止憤怒的民眾。

16日晚間8時50分，一名年僅20多歲的男性A某潛入趙斗淳的住處，他首先向趙斗淳謊稱自己是警察，要求打開玄關大門；不料當趙斗淳受騙上當打開大門後，卻遭前入住處的A某持住處內的鐵槌痛毆，趙斗淳的妻子緊急奔向家門口的警察治安中心報案，警方到場後緊急逮捕A某，而趙斗淳則是送醫治療。

▲先前網友在某傳統市場捕捉到疑似是趙斗淳的男子。（圖／翻攝自韓網）

現年21歲的A某在物流中心打零工維生，他被逮捕後向警方表示，對於趙斗淳過去犯下性侵女童的罪行感到十分憤怒，因此才決定潛入趙斗淳住處，安山檀原警察署依涉嫌特殊傷害、侵入住宅等罪嫌申請羈押令狀。

據悉，其實A某曾於今年2月9日下午5時，揹著裝有凶器的背包準備潛入其住處刺殺趙斗淳，他宣稱此舉是「嚴懲」，不過當他準備進入住宅玄關、爬上樓梯時，卻碰巧被巡邏中的警察盯上，警方認為其行為怪異，在樓梯及時阻止A某的行為。A某義憤填膺表示，「只有嚴懲趙斗淳，我才能活下去！」

趙斗淳被送醫後，其傷勢輕微、並無大礙，17日上午出院後頭部黏著白色貼布前往警局接受調查。當時某媒體記者訪問被痛毆的心境，趙斗淳僅道歉表示，「對不起，這起事件是因我而起......」

►淫魔趙斗淳完蛋了！20多歲男喊「要教訓他」持刀闖住處…下場曝光