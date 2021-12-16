曬衣衝突爆殺機！3刀刺穿心肺狠奪命　無同理心且狡辯遭判15年

▲泰籍移工阿塔（譯音）今年5月間與同鄉因曬衣問題起口角，竟持28公分水果刀猛刺同鄉西瓦（譯音）3刀慘死，犯案後逃逸被員警查獲。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

泰籍移工阿塔（譯音）今年5月因曬衣問題與同鄉西瓦（譯音）起口角，阿塔怒持28公分水果刀朝西瓦左胸處猛刺3刀後逃逸，西瓦傷重送醫不治，警方在宿舍附近草叢間逮捕阿塔到案。檢察官率法醫解剖時發現左側胸腔大量出血，至少有1800毫升出血量，依殺人罪嫌起訴；桃園地院法官審結依殺人，判處有期徒刑15年，並於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境，本案還可上訴。

檢警調查，37歲的泰籍移工阿塔與26歲同鄉西瓦均在桃園市觀音區某營造公司工作，2人都來自泰國且住在同一宿舍，但平日相處不睦，今年5月9日晚間8時25分，阿塔與西瓦在宿舍因曬衣問題起口角，阿塔跑回宿舍拿出一把長約28公分水果刀，朝西瓦左胸處猛刺3刀，西瓦倒於血泊中，當場昏迷不醒，同事見狀趕緊送醫急救，阿塔則趁亂逃逸。

大園警分局根據監視器循線在宿舍附近50公尺草叢內發現躲藏的阿塔到案，並在附近查獲作案用凶刀與血衣等證物，偵訊後依殺人罪嫌移送桃檢偵辦；檢警偵訊時，阿塔坦承犯行不諱，但辯稱2人有肢體衝突，因情緒激動，才持刀刺殺西瓦，檢方偵結依殺人罪嫌起訴阿塔。

▲泰籍移工阿塔今年5月間與同鄉因曬衣問題口角，竟怒持長28公分水果刀朝左胸處猛刺同鄉3刀慘死，事後被警方逮捕。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃園地院法官審理時，根據法醫相驗，西瓦酒後遭刺傷，造成心臟、左肺遭銳器刺穿，左側肋膜腔內至少有1800毫升出血量，因大量出血與血胸死亡，根據檢警提供相關證據佐證，阿塔犯行明確。

但阿塔與其辯護人辯稱，非基於殺人之犯意，係正當防衛西瓦之攻擊等語；法官認為，被害人遭阿塔持水果刀刺擊，法官根據檢警相驗報告書、法務部法醫研究所解剖報告書暨鑑定報告書等證據足以證明，阿塔明顯有殺人之故意，且無正當防衛之適用，不採信辯護人與阿塔之供詞。

法官查出，阿塔僅與被害人因細故起爭執，因一時激動失慮萌生殺人之故意，自宿舍內拿取尖銳水果刀隨身攜帶，其意顯非是要在遭受被害人攻擊時取出應變防衛或恫嚇，而是刻意要以之作為攻擊之器具，且持刀朝被害人左胸捅刺，刺入深達14公分，幾近為該刀刃長度，深達肺臟與心臟等處，若非持使力猛刺，當無可能造成如此嚴重傷勢，用力之猛，不言而喻，見被害人遭刺中要害負傷流血，竟未對其施以任何積極救護措施，隨即徒步離去案發現場，認定確有殺人之故意，根本非屬正當防衛。

法酸審酌，阿塔與被害人均來自泰國之外籍移工，同住宿舍，本應和睦相處，僅因細故口角，還持刀刺穿心肺等處，造成被害人大量失血死亡悲劇，手段兇猛，更令被害人家屬遽失至親，造成難以抹滅傷痛，且犯後多所辯解，意圖卸責，尚未有完全面對司法深刻反省悔悟之心。迄今未與被害人家屬達成和解，難認有與被害人家屬和解之誠意，且犯後態度不佳，法官審結，依殺人罪判處有期徒刑15年，並於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境，本案還可上訴。

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