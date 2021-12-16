　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

曬衣衝突爆殺機！3刀刺穿心肺狠奪命　無同理心且狡辯遭判15年

▲泰籍移工阿塔（譯音）今年5月間與同鄉因曬衣問題起口角，竟持28公分水果刀猛刺同鄉西瓦（譯音）3刀慘死，犯案後逃逸被員警查獲。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲泰籍移工阿塔（譯音）今年5月間與同鄉因曬衣問題起口角，竟持28公分水果刀猛刺同鄉西瓦（譯音）3刀慘死，犯案後逃逸被員警查獲。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

泰籍移工阿塔（譯音）今年5月因曬衣問題與同鄉西瓦（譯音）起口角，阿塔怒持28公分水果刀朝西瓦左胸處猛刺3刀後逃逸，西瓦傷重送醫不治，警方在宿舍附近草叢間逮捕阿塔到案。檢察官率法醫解剖時發現左側胸腔大量出血，至少有1800毫升出血量，依殺人罪嫌起訴；桃園地院法官審結依殺人，判處有期徒刑15年，並於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境，本案還可上訴。

檢警調查，37歲的泰籍移工阿塔與26歲同鄉西瓦均在桃園市觀音區某營造公司工作，2人都來自泰國且住在同一宿舍，但平日相處不睦，今年5月9日晚間8時25分，阿塔與西瓦在宿舍因曬衣問題起口角，阿塔跑回宿舍拿出一把長約28公分水果刀，朝西瓦左胸處猛刺3刀，西瓦倒於血泊中，當場昏迷不醒，同事見狀趕緊送醫急救，阿塔則趁亂逃逸。

大園警分局根據監視器循線在宿舍附近50公尺草叢內發現躲藏的阿塔到案，並在附近查獲作案用凶刀與血衣等證物，偵訊後依殺人罪嫌移送桃檢偵辦；檢警偵訊時，阿塔坦承犯行不諱，但辯稱2人有肢體衝突，因情緒激動，才持刀刺殺西瓦，檢方偵結依殺人罪嫌起訴阿塔。

▲泰籍移工阿塔今年5月間與同鄉因曬衣問題口角，竟怒持長28公分水果刀朝左胸處猛刺同鄉3刀慘死，事後被警方逮捕。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲泰籍移工阿塔今年5月間與同鄉因曬衣問題口角，竟怒持長28公分水果刀朝左胸處猛刺同鄉3刀慘死，事後被警方逮捕。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃園地院法官審理時，根據法醫相驗，西瓦酒後遭刺傷，造成心臟、左肺遭銳器刺穿，左側肋膜腔內至少有1800毫升出血量，因大量出血與血胸死亡，根據檢警提供相關證據佐證，阿塔犯行明確。

但阿塔與其辯護人辯稱，非基於殺人之犯意，係正當防衛西瓦之攻擊等語；法官認為，被害人遭阿塔持水果刀刺擊，法官根據檢警相驗報告書、法務部法醫研究所解剖報告書暨鑑定報告書等證據足以證明，阿塔明顯有殺人之故意，且無正當防衛之適用，不採信辯護人與阿塔之供詞。

法官查出，阿塔僅與被害人因細故起爭執，因一時激動失慮萌生殺人之故意，自宿舍內拿取尖銳水果刀隨身攜帶，其意顯非是要在遭受被害人攻擊時取出應變防衛或恫嚇，而是刻意要以之作為攻擊之器具，且持刀朝被害人左胸捅刺，刺入深達14公分，幾近為該刀刃長度，深達肺臟與心臟等處，若非持使力猛刺，當無可能造成如此嚴重傷勢，用力之猛，不言而喻，見被害人遭刺中要害負傷流血，竟未對其施以任何積極救護措施，隨即徒步離去案發現場，認定確有殺人之故意，根本非屬正當防衛。

法酸審酌，阿塔與被害人均來自泰國之外籍移工，同住宿舍，本應和睦相處，僅因細故口角，還持刀刺穿心肺等處，造成被害人大量失血死亡悲劇，手段兇猛，更令被害人家屬遽失至親，造成難以抹滅傷痛，且犯後多所辯解，意圖卸責，尚未有完全面對司法深刻反省悔悟之心。迄今未與被害人家屬達成和解，難認有與被害人家屬和解之誠意，且犯後態度不佳，法官審結，依殺人罪判處有期徒刑15年，並於刑之執行完畢或赦免後驅逐出境，本案還可上訴。

【更多新聞】

►桃園某防疫旅館8確診！鄭文燦加強一措施：這東西恐成感染途徑

►快訊／桃園某防疫旅館8確診！擴大採檢374人　有4人聯繫不上

►兒騎車撞傷人老爸急衝現場頂罪　相差30歲「沒這麼老」被戳破

►蘭蔻香水、歐舒丹香水超級特價快搶！

ET快訊
戀梁朝偉慘揹小三罵名　「古裝皇后」近況曝光
網紅名醫提告！女粉IG貼「唯一老公」被打臉　竟譙：暗殺賤男妓
湯景華活活燒死6人獲判免死　非常上訴再遭駁回
和男友剛同居　妹子「聞到刺鼻味」崩潰：我是不是該逃？
防疫漏洞！「採檢未出爐」他搭機赴澎　確診後縣府立即隔離
LINE年度「最強貼圖」出爐！　前10大狂賣31億元
一表看懂！央行第4波打炒房　貸款成數大砍
「金頭腦冠軍」名醫性侵2女病患！　裝可憐：我道歉了啊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

馬克醫師提告了！女粉IG貼「唯一老公」被打臉　竟譙：暗殺賤男妓

道路變窄貨車機車自小客撞成一團　幸僅1騎士輕傷

《金頭腦》冠軍醫驚傳性侵！手伸2女褲內問：有感覺我喜歡妳嗎？

打官司記恨燒死6人獲判免死定讞　非常上訴再遭駁回確定

彰化2000噸非法廢棄物狂燒72hr臭死人　縣府：要再3天才清得完

闖家門「肉圓塞冰箱」強收700　網曝：老奶奶抱千元冰棒都哭了

曬衣衝突爆殺機！3刀刺穿心肺狠奪命　無同理心且狡辯遭判15年

「最聰明醫師」對2病患伸狼爪挨告　還裝可憐：我已經道歉了啊

林秉樞翻版！偷拍裸照還恐嚇　渣男被分手嗆女方「來買回去啊」

淫邪蘿莉控以裸照逼交往陪睡　13歲少女哀鳴：把我當肉便器

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

草爺慘遭冒名詐騙1500萬元　30人買礦機受害...他怒討公道

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

肩負重任！爸開車「左肩毛毛的」　小黃金頭探前座熟睡：到了叫我

轎車巷內迴轉「倒車讓騎士先過」　突衝上人行道撞破花盆：歸剛唉！

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

獨居男LINE傳訊求救...被當亂碼　警破門驚見他「中風躺浴室3天」

馬克醫師提告了！女粉IG貼「唯一老公」被打臉　竟譙：暗殺賤男妓

道路變窄貨車機車自小客撞成一團　幸僅1騎士輕傷

《金頭腦》冠軍醫驚傳性侵！手伸2女褲內問：有感覺我喜歡妳嗎？

打官司記恨燒死6人獲判免死定讞　非常上訴再遭駁回確定

彰化2000噸非法廢棄物狂燒72hr臭死人　縣府：要再3天才清得完

闖家門「肉圓塞冰箱」強收700　網曝：老奶奶抱千元冰棒都哭了

曬衣衝突爆殺機！3刀刺穿心肺狠奪命　無同理心且狡辯遭判15年

「最聰明醫師」對2病患伸狼爪挨告　還裝可憐：我已經道歉了啊

林秉樞翻版！偷拍裸照還恐嚇　渣男被分手嗆女方「來買回去啊」

淫邪蘿莉控以裸照逼交往陪睡　13歲少女哀鳴：把我當肉便器

特斯拉計程車暴衝巴黎街頭釀1死20傷　公司回應：沒收到安全警報

華為與F-35二選一！　阿聯宣布：暫停「6400億」軍購合約談判

培根想拍「電影爆雷企劃」！網一聽提案怒了　酷炫傻眼：真的會被揍

女星揭吃日式拉麵「兩大禁忌」　小鳥胃不敢去：怕惹老闆生氣

高雄輕軌鼓山段通車了！　即起至1／2「全線」免費搭乘

Jisoo、丁海寅勾手同框畫面太甜！劇都還沒播就被網封為「最佳CP」

央行砍豪宅、第3戶貸款成數！專家：對投機客影響大　高資產族群沒差

去澳洲打工回來「一樣廢」？　網打臉：能置產當包租公

馬克醫師提告了！女粉IG貼「唯一老公」被打臉　竟譙：暗殺賤男妓

道路變窄貨車機車自小客撞成一團　幸僅1騎士輕傷

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

社會熱門新聞

兒子傳的訊息都是亂碼　破門驚見他倒臥浴室3天

F-16撞山軍方拒國賠　推「個人因素」遭打臉

違規左轉撞癱騎士　判賠天價4029萬

飛官吳彥霆撞山殉職！空軍司令部一審判賠466萬

一家4口擠5坪房　國中少女許願有張床

木工撞癱少東判賠4029萬　律師給2招

連戰2摩鐵！人妻喊：我老公聰明到靠北　他看一眼抓包

留學生找4.8星舒壓館！慘遭按摩師硬上

體育局股長登中央尖山失聯5天　家屬求助跑山獸

女山友爬玉山疑地面結霜失足　墜50米亡

五股ATM搶案大逆轉！護鈔保全落網

美國學校遭威脅開槍　刑警持衝鋒槍竟未穿防彈背心

少女設局仙人跳　他爽帶跳蛋+綁繩反被搶

警大教授洩國考題　47消防員拔官重考

更多熱門

相關新聞

殺小3被起訴獲交保　檢火速提抗告逮陳修將回籠

殺小3被起訴獲交保　檢火速提抗告逮陳修將回籠

76行者前總召陳修將因涉殺小13歲的胡姓小三，彰化地檢依涉殺人罪提起公訴，昨天下午彰化地院裁定20萬元交保並限制住居，震驚社會，陳離開彰化地方法院後沒有回和美住家也沒有回到溪湖戶籍地，檢方認為有串證滅證之虞向彰化地院提出抗告。

找傳播妹起爭執　莽男持摺疊刀殺人判15年

找傳播妹起爭執　莽男持摺疊刀殺人判15年

快訊／交保畫面曝！陳修將喊：司法會有公道

快訊／交保畫面曝！陳修將喊：司法會有公道

快訊／涉殺小三　陳修將20萬交保

快訊／涉殺小三　陳修將20萬交保

陳修將殺人罪起訴　妻臉書貼文78字回應

陳修將殺人罪起訴　妻臉書貼文78字回應

關鍵字：

泰籍移工水果刀3刀刺斃同鄉殺人罪

讀者迴響

熱門新聞

獨／全台0本土再破功！北市8旬老婦不舒服　就醫採檢確診「Ct值偏高」

王力宏遭爆劈腿BY2妹　網揪1疑點經紀公司回應了！

吸毒男星3度離婚！　窮到連吃飯錢都沒有

陶晶瑩搭高鐵巧遇男星！　悄舉手機偷拍：一路唬爛

好市多「秒殺神物」一整貨櫃上架　他終於買到

弟弟陪睡　比特犬壓到腿麻仰頭崩潰

陸第一懶人吃飯只要爸媽餵！雙親病逝23歲就活活餓死

第二波熊好券來了　下周20日起「限時10天意願登記」

兒子傳的訊息都是亂碼　破門驚見他倒臥浴室3天

《玩很大》加入5新成員！　吳宗憲鬆口小隊長人選

王力宏爆「離婚最後稻草」曝光！5年前就想分開

麥當勞喊1密語現省63元　內行秒懂讚划算

她盼男友「放夭八假」竟打1985　過來人：會很硬

下單老回購零件　PO對話養狗人秒懂

首次下單蝦皮店到店！他超後悔「寧願寄超商

更多

最夯影音

更多
跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？
被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

草爺慘遭冒名詐騙1500萬元　30人買礦機受害...他怒討公道

草爺慘遭冒名詐騙1500萬元　30人買礦機受害...他怒討公道

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面