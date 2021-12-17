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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍議員宣傳公投遭老婦甩巴掌　吳怡農譴責暴力：應理性辯論

▲▼吳怡農受訪。（圖／民進黨台北市黨部提供）

▲吳怡農受訪。（圖／民進黨台北市黨部提供）

記者呂晏慈／台北報導

公投投票前夕，國民黨台北市議員李柏毅17日表示，上午進行街講宣傳公投時，受到一名自稱支持「四個同意」的80歲老婦人出手賞巴掌，藝人「焦糖哥哥」陳嘉行日前也遇到民眾踹公投看板、撕毀標語的爭議事件。對此，民進黨台北市黨部主委吳怡農受訪表示，嚴厲譴責任何暴力，堅持理性討論和辯論。

吳怡農今天率領催票車隊掃街前受訪說，嚴厲譴責任何暴力，不管是政治的性質、還是性別有關的，民進黨一向堅持理性討論、理性辯論，更重要的是，台灣人只有這個家，一定要找到一起生存、共處的方式。

而面對公投投票日在即，吳怡農表示，公投的意義就是透過不斷的對話，為社會找到共識，這1個多月來透過公投說明會、座談會、客廳會、校園演講、街講、站路口、車隊掃街，大大小小、從南到北，參與各個場合，積極把握與民眾溝通的機會。

吳怡農也說，今天北市黨部發動車隊掃街，下午從民進黨中央黨部出發，持續到夜晚，沿途號召民眾到凱道參加「台灣隊站出來，台灣行出去」公投說明會，全力催票。

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