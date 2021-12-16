剩今天放晴！冷氣團明報到探12度　「強颱今晚登陸」雨最猛時段曝

記者李宜秦／台北報導

今日是未來一周天氣最穩定的一天，明天開始受到鋒面通過及冷空氣南下影響，北台灣明顯轉冷，且北部、東半部都有雨，預計在周六清晨最冷下探12度，強颱雷伊今晚登陸菲律賓後減弱，下周外圍水氣影響台灣，全台有雨估周二、三雨勢最猛。

▲強颱雷伊今晚登陸菲律賓，強度將減弱。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

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氣象局預報員李孟軒表示，今日各地雲量較少，各地都是多雲到晴的好天氣，降雨情形較為零星，中午過後氣溫偏高，可達25度以上，中南部明晨要留意局部霧或低雲影響能見度。

明天將有一道鋒面通過，為北部、東半部帶來雨勢，緊接著東北季風或大陸冷氣團南下，北台灣明顯轉冷，冷空氣持續影響到周日，明天可感受到天氣明顯轉變，周六清晨最冷，中部以北、東北部12到15度，其他地區15到17度，沿海空曠地區更冷。

▲明天天氣明顯轉濕涼。（圖／記者李毓康攝）

下周一後冷空氣減弱，氣溫稍微回升，但屆時南方雲系北上，環境水氣增加，各地整天有雨，氣溫回升不明顯，白天高溫約21到23度。而強烈颱風雷伊持續西行，預計今晚會登陸菲律賓，強度將遭破壞減弱為中度颱風，下周一北轉移動，由於海溫、大氣條件不支持颱風發展，因此北上過程中會逐漸減弱。

等到颱風進入南海後，外圍水氣就會逐漸北上，影響區域包括西半部、東南部，屆時都容易有短暫陣雨，預計下周二、三水氣偏多雨勢最大，不過雨量多寡仍要看颱風北上程度、颱風強度、帶上來的水氣決定。

▲▼雷伊颱風西行後北轉。（圖／氣象局）

此波冷空氣影響期間內水氣較少，等到下周南方雲系影響下水氣增多時，氣溫已較高，由於溫度、水氣較難配合得當，因此高山降雪機率也較低。

另外，明天開始東北風增強，台南以北、東半部、外島沿海空曠地區有9到11級強陣風 ，風浪明顯變大，今天起東半部、恆春半島有長浪，明天基隆北海岸、西南部、澎湖也有長浪。