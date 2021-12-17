薯條有新吃法？「麥當勞隱藏服務」曝光　員工解答了

▲客人要求免洗筷，店員「1舉動」驚呆了！（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「我到今天才知道！」一名男網友直呼，今（17）日去麥當勞覓食，直擊前方的客人要了一雙筷子，理由是要夾薯條吃，結果店員還真的掏出一雙免洗筷，原PO驚奇不已。文章貼出後，前員工出現回應真相，讓網友哭笑不得。

一名男網友在臉書《爆廢公社》表示，今日去買麥當勞餐點，發現前面女客人上前領餐時，主動向店員要了一雙筷子，用意是要夾薯條吃的。聞言，原PO噗哧冷笑了一番，心想「怎麼可能會有筷子」，他接著打開包包，打算拿出免洗筷給對方使用。

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不料店員早先一步遞上一雙免洗筷，速食店有筷子的服務，頓時讓原PO內心既衝擊又驚訝，「到今天才知道，原來麥當勞有提供筷子！也有可能是店員自己要使用的...以客為尊。」

文章曝光後，底下網友熱議，「我也頭一次聽到」、「真的假的啦，麥當勞有提供筷子喔」、「店員應該心裡翻了白眼才拿出筷子（同是服務業的心聲）」、「我在85打工都被要過筷子了」、「這應該是員工自己的，有些人會用自己的餐具，外賣吃多了自然就會累積一批用不太到的筷子」、「還有客人問服務員有沒有牙籤要剔牙」、「我朋友是要叉子叉薯條」。

對此，有內行出面解釋，「身為前店員，那是員工或經理私人的，公司餐具只有叉子跟湯匙、吸管、攪拌棒。」

▼網友也一直認為，是員工自己的筷子。（圖／翻攝爆廢公社）

