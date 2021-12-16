雷伊「開針眼」！全台連下5天時間曝　明轉濕冷探10度

記者陳俊宏／台北報導

根據最新衛星雲圖，可見中度颱風雷伊「開針眼」！天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，受雷伊外圍水氣影響，下周一各地開始有短暫陣雨機會，下周二至下周五各地降雨將會是最明顯的一段時間。氣象專家吳德榮則提醒，周五起至周日晨強冷空氣南下，周六晨氣溫降至最低，北台灣平地最低氣溫將降至10、11度左右。

▲▼雷伊「開針眼」，侵襲菲律賓。（圖／翻攝RAMMB）



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吳聖宇在臉書說，預期今天（16日）風向可能再轉偏南風，天氣依然維持穩定，花東地區為多雲，其他地方持續為晴朗的天氣；白天大多數地方溫度舒適到溫暖，陽光底下可能會有點熱，北部、東半部高溫25-27度，中部、南部有機會到27-29度。

吳聖宇指出，周五則有另一波東北季風夾帶冷空氣南下，冷空氣前緣看起來有微弱鋒面，尾端將先行在周五天亮之前掠過台灣北部、東北部一帶海面；隨後從周五白天起東北季風增強，迎風面桃園、大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮等地陸續將轉為有短暫陣雨天氣，基隆北海岸、東北角以及宜蘭平原南側山區可能有較大的累積雨量，其他地方不受影響，仍是多雲到晴的天氣為主。

▲▼雷伊將通過菲律賓進入南海。（圖／翻攝吳聖宇臉書、氣象局）

吳聖宇表示，這波降雨將維持到周六白天，周六晚間起隨著較乾的空氣移入，水氣減少，迎風面地區的降雨也將跟著減少或停止下來；周日東北季風強度有逐漸趨於減弱的情況，迎風面區域預報上仍有些局部降雨，但不論降雨量或是降雨範圍都會比周六更為縮減。

吳聖宇分析，周五這波冷空氣強度接近大陸冷氣團邊緣，預估最低溫的時間點將會出現在周五晚間到周六清晨，中北部、東北部空曠地區低溫有機會降到12度上下，市區低溫則在14度上下，南部及花東地區低溫也會降到15-17度間；周六晚間到周日清晨還有一次溫度低點，但如果雲量已經增多，輻射冷卻作用沒辦法發揮的話，可能就不會比周六清晨來得更低溫。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，周五起至周日晨鋒面掠過、強冷空氣南下，氣溫遽降、明顯轉冷，周六晨氣溫降至最低，有符合「大陸冷氣團」定義（台北市氣象局測站≦14度）的機率，北台灣平地最低氣溫也將降至10、11度左右。

▼周五將轉濕冷。（圖／資料照／記者李毓康攝）

吳聖宇說，雷伊颱風今將持續朝向菲律賓南部群島移動，到了周五、周六會穿越菲律賓後進入南海，再來將會有可能沿著太平洋高壓的末端開始大角度北轉，趨向海南島附近，但也同時將會進入不利颱風發展維持的區域，強度將會顯著減弱，有可能很快就會崩潰瓦解，在海面上減弱消失。

吳聖宇提醒，雖然雷伊對台灣沒有直接影響，但是它的外圍水氣仍將會逐漸北上，周日由南往北雲量逐漸增加，下周一各地開始有短暫陣雨機會，下周二至下周五各地降雨將會是最明顯的一段時間，且是全台都有下雨機會。

▲雷伊「開針眼」，侵襲菲律賓。（圖／翻攝RAMMB）

