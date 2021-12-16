明狂降8℃轉雨！雷伊將「北轉飄移」全台連下3天　急凍10度時間曝

▲吳德榮說，最新歐洲系集模式顯示，雷伊大約5天起絕大部分模擬路徑（代表機率高）開始在南海大迴轉，皆因逐漸減弱而夭折。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）



記者陳俊宏／台北報導

北部周五高溫相較今天狂掉8度！氣象專家吳德榮提醒，周五起至周日晨強冷空氣南下，周六晨氣溫降至最低，有符合「大陸冷氣團」定義，北台灣平地最低氣溫將降至10、11度左右。中央氣象局預報員黃恩鴻表示，預估中度颱風雷伊周日有稍往北分量轉上去、飄移，下周一到下周三全台都有降雨機會。

氣象局今晨對嘉義縣、台南市發布「濃霧特報」，今西半部地區清晨易有局部霧或低雲影響能見度，台南及嘉義縣已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

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▼今西半部地區清晨易有局部霧或低雲影響能見度。（圖／氣象局）



黃恩鴻接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今西半部晴到多雲，東半部雲量稍多一點但整體降雨較零星；周五鋒面通過，加上東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部明顯轉涼，其他地區早晚也滿涼，北部、東半部有降雨，但晚上起降雨機率降低、逐漸轉乾，中南部為多雲到晴。

黃恩鴻說，北部今高溫預估有25至27度，周五最高溫可能出現在清晨，預估19至20度，白天高溫一路下降，因此和周四相比降幅滿大的。

黃恩鴻表示，周六、周日降雨較少，桃園以北和東半部有局部短暫雨，最冷時間預計在周六清晨，中部以北、東半部低溫13至15度，近山區局部地區又更低一些。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



黃恩鴻指出，下周一冷空氣稍減弱，但南方雲系北移，水氣增多，除了北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區亦有零星短暫雨；下周二、下周三持續受到南方雲系北移影響，全台都有降雨，北部及東半部地區有短暫雨，中南部地區也有降雨。

氣象局觀測，中颱雷伊今晨2時中心位置在鵝鑾鼻南南東方1670公里海面上。黃恩鴻分析，它目前偏西移動為主，經過菲律賓陸地稍減弱，到了南海會增強一點但幅度不大，預估周日有稍往北分量轉上去，但往北不是很明顯、有飄移情況，並明顯減弱中。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，氣象局今晨2時路徑潛勢預測圖顯示，中颱雷伊將從菲律賓東方海面進入南海，未來5天無侵台機率；最新歐洲（ECMWF）系集模式顯示，大約5天起絕大部分模擬路徑（代表機率高）開始在南海大迴轉，行進期間遇強垂直風切及較冷的低層大氣，無法維持其強度，皆因逐漸減弱而夭折。

▼氣象局觀測，中颱雷伊今晨2時中心位置在鵝鑾鼻南南東方1670公里海面上。（圖／翻攝RAMMB）

▼雷伊將通過菲律賓進入南海。（圖／氣象局）

吳德榮說，不過，即使如此，雷伊殘餘水仍氣將往台灣輸送，為下周一之後幾天帶來大範圍降雨，甚至為已進入旱季的中南部，帶來明顯降雨的機率，值得持續觀察。

吳德榮表示，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今偏東風轉東南風，各地白天舒適微熱、早晚偏涼、日夜溫差大，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨；周五起至周日晨鋒面掠過、強冷空氣南下，氣溫遽降、明顯轉冷，周六晨氣溫降至最低，有符合「大陸冷氣團」定義（台北市氣象局測站≦14度）的機率，北台灣平地最低氣溫也將降至10、11度左右。

吳德榮指出，周五新竹以北及東半部有局部雨，愈晚愈濕冷；周六（公投日）水氣逐漸減少，北台濕冷漸轉乾，北海岸、大台北東側及東半部仍有局部短暫雨，新竹以南為多雲時晴的天氣；周日白天起氣溫緩慢回升仍偏冷，中層雲逐漸由南往北移，西半部雲量漸增、天氣仍穩定，東半部有局部短暫雨的機率。



吳德榮提醒，下周一雷伊外圍水氣逐漸接近，各地雲層逐漸增厚，降雨的機率提高，尤其南部及東南部降雨明顯，冷空氣減弱，氣溫漸回升；下周二、下周三雷伊殘餘水氣將帶來大範圍降雨，但各地降雨時、空分布的模擬，有不確定性、模式還在調整，需觀察更新的資料。