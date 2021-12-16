　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

明狂降8℃轉雨！雷伊將「北轉飄移」全台連下3天　急凍10度時間曝

（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

▲吳德榮說，最新歐洲系集模式顯示，雷伊大約5天起絕大部分模擬路徑（代表機率高）開始在南海大迴轉，皆因逐漸減弱而夭折。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

記者陳俊宏／台北報導

北部周五高溫相較今天狂掉8度！氣象專家吳德榮提醒，周五起至周日晨強冷空氣南下，周六晨氣溫降至最低，有符合「大陸冷氣團」定義，北台灣平地最低氣溫將降至10、11度左右。中央氣象局預報員黃恩鴻表示，預估中度颱風雷伊周日有稍往北分量轉上去、飄移，下周一到下周三全台都有降雨機會。

氣象局今晨對嘉義縣、台南市發布「濃霧特報」，今西半部地區清晨易有局部霧或低雲影響能見度，台南及嘉義縣已出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼今西半部地區清晨易有局部霧或低雲影響能見度。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

黃恩鴻接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今西半部晴到多雲，東半部雲量稍多一點但整體降雨較零星；周五鋒面通過，加上東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部明顯轉涼，其他地區早晚也滿涼，北部、東半部有降雨，但晚上起降雨機率降低、逐漸轉乾，中南部為多雲到晴。

黃恩鴻說，北部今高溫預估有25至27度，周五最高溫可能出現在清晨，預估19至20度，白天高溫一路下降，因此和周四相比降幅滿大的。

黃恩鴻表示，周六、周日降雨較少，桃園以北和東半部有局部短暫雨，最冷時間預計在周六清晨，中部以北、東半部低溫13至15度，近山區局部地區又更低一些。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

黃恩鴻指出，下周一冷空氣稍減弱，但南方雲系北移，水氣增多，除了北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區亦有零星短暫雨；下周二、下周三持續受到南方雲系北移影響，全台都有降雨，北部及東半部地區有短暫雨，中南部地區也有降雨。

氣象局觀測，中颱雷伊今晨2時中心位置在鵝鑾鼻南南東方1670公里海面上。黃恩鴻分析，它目前偏西移動為主，經過菲律賓陸地稍減弱，到了南海會增強一點但幅度不大，預估周日有稍往北分量轉上去，但往北不是很明顯、有飄移情況，並明顯減弱中。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，氣象局今晨2時路徑潛勢預測圖顯示，中颱雷伊將從菲律賓東方海面進入南海，未來5天無侵台機率；最新歐洲（ECMWF）系集模式顯示，大約5天起絕大部分模擬路徑（代表機率高）開始在南海大迴轉，行進期間遇強垂直風切及較冷的低層大氣，無法維持其強度，皆因逐漸減弱而夭折。

▼氣象局觀測，中颱雷伊今晨2時中心位置在鵝鑾鼻南南東方1670公里海面上。（圖／翻攝RAMMB）

（圖／RAMMB）

▼雷伊將通過菲律賓進入南海。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳德榮說，不過，即使如此，雷伊殘餘水仍氣將往台灣輸送，為下周一之後幾天帶來大範圍降雨，甚至為已進入旱季的中南部，帶來明顯降雨的機率，值得持續觀察。

吳德榮表示，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今偏東風轉東南風，各地白天舒適微熱、早晚偏涼、日夜溫差大，西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨；周五起至周日晨鋒面掠過、強冷空氣南下，氣溫遽降、明顯轉冷，周六晨氣溫降至最低，有符合「大陸冷氣團」定義（台北市氣象局測站≦14度）的機率，北台灣平地最低氣溫也將降至10、11度左右。

吳德榮指出，周五新竹以北及東半部有局部雨，愈晚愈濕冷；周六（公投日）水氣逐漸減少，北台濕冷漸轉乾，北海岸、大台北東側及東半部仍有局部短暫雨，新竹以南為多雲時晴的天氣；周日白天起氣溫緩慢回升仍偏冷，中層雲逐漸由南往北移，西半部雲量漸增、天氣仍穩定，東半部有局部短暫雨的機率。

吳德榮提醒，下周一雷伊外圍水氣逐漸接近，各地雲層逐漸增厚，降雨的機率提高，尤其南部及東南部降雨明顯，冷空氣減弱，氣溫漸回升；下周二、下周三雷伊殘餘水氣將帶來大範圍降雨，但各地降雨時、空分布的模擬，有不確定性、模式還在調整，需觀察更新的資料。

►就是這件了！送男友當禮物

ET快訊
林志穎為愛妻陳若儀慶生38歲　同框法拉利放閃
比利時少女駕機飛過「台中空軍基地」　台飛友怒：外國月亮比較圓
青少年第二劑BNT今開打！接種前掌握7大QA　出現這些症狀快
明狂降8℃轉雨！雷伊將「北轉飄移」全台連下3天　急凍10度時

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

尿袋男帶爸媽擠10坪房　斯文里「公辦都更」一街兩世界

英國Omicron疫情爆炸　醫示警：台灣春節連假一大考驗

醫喊「這案」應列為本土　下一個決戰點曝光

西門町第一卡拉OK「一首500她就不唱」　邱澤還來這拍戲

台中千越大樓搏翻身　藝術團隊把鬼樓變商機

中研院P3實驗室出包染疫　陳培哲2原因籲總統府給社會交代

日本第一牛郎羅蘭大吃台灣美食　這款「本土飲料」竟讓他上癮

財神大樓是我家　66歲謝阿姨領津貼過活搬不離住42年的小套房

青少年第二劑BNT今開打！接種前掌握7大QA　出現這些症狀快就醫

她盼當兵男友「放夭八假」竟打1985　過來人揭下場：會很硬

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

轎車巷內迴轉「倒車讓騎士先過」　突衝上人行道撞破花盆：歸剛唉！

王力宏親認離婚「決定分開生活」　與李靚蕾8年婚姻告吹：很遺憾

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

騎士「3貼闖紅燈」駕駛急煞閃避　追1公里攔車訓斥：撞到要算誰的

王力宏傳婚變！情斷8年妻李靚蕾　2年IG無互動...經紀人：沒這回事

19歲少女獨駕「飛抵台灣視角曝光」　降落松山機場靠飛機旁爽喝珍奶！

尿袋男帶爸媽擠10坪房　斯文里「公辦都更」一街兩世界

英國Omicron疫情爆炸　醫示警：台灣春節連假一大考驗

醫喊「這案」應列為本土　下一個決戰點曝光

西門町第一卡拉OK「一首500她就不唱」　邱澤還來這拍戲

台中千越大樓搏翻身　藝術團隊把鬼樓變商機

中研院P3實驗室出包染疫　陳培哲2原因籲總統府給社會交代

日本第一牛郎羅蘭大吃台灣美食　這款「本土飲料」竟讓他上癮

財神大樓是我家　66歲謝阿姨領津貼過活搬不離住42年的小套房

青少年第二劑BNT今開打！接種前掌握7大QA　出現這些症狀快就醫

她盼當兵男友「放夭八假」竟打1985　過來人揭下場：會很硬

尿袋男帶爸媽擠10坪房　斯文里「公辦都更」一街兩世界

萬華百億地主意外身亡！子女爭產鬩牆　妹妹判刑1年8月

月薪3萬木工撞癱少東判賠4029萬　網算要扛111年！律師給2解方

英國Omicron疫情爆炸　醫示警：台灣春節連假一大考驗

林志穎為愛妻慶38歲…同框法拉利放閃！陳若儀不再是男神背後的女人

莫德納主管警告　「Omicron＋Delta」超級變種可能現蹤

醫喊「這案」應列為本土　下一個決戰點曝光

五股3歹徒搶ATM2小時就落網！　全因26歲所長機靈1舉動

西門町第一卡拉OK「一首500她就不唱」　邱澤還來這拍戲

台中千越大樓搏翻身　藝術團隊把鬼樓變商機

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

生活熱門新聞

冷氣團鋒面夾擊　急凍12度時間曝

幼兒園師「下班偷抽菸」她氣炸　網無奈：放過老師吧

防疫女神表態「反萊豬公投」：不同意！

雷伊將「北轉飄移」全台連下3天　急凍10度時間曝

即／Ct值12新案「解隔返宜蘭」！足跡曝光

館長被黃士修惹怒！　改變心意表態核四：不同意

表弟想應徵藥廠　他傻：讀錯系了

比利時少女飛過台中空軍基地　台灣飛友怒了

農遊券第二波抽58萬份　僅1.6萬人登記

買水煎包付200元紙鈔遭拒！店家回應了

她上駕訓班　逼教練狂噴8金句

好市多人潮塞爆！內行公開「1時段」神閃避

台中食物中毒14人住院　網哀號：拉到穿紙尿褲

盾牌牙醫表態「反萊豬公投」：檳榔可以選擇不吃

更多熱門

相關新聞

雷伊增強轉中颱　最新路徑圖出爐

雷伊增強轉中颱　最新路徑圖出爐

今年第22號颱風雷伊稍早已增強為中度颱風，雷伊在周末兩日逐漸北轉，下周北上過程中強度將減弱並逼近台灣，下周一颱風水氣影響，除北部、東半部受東北季風影響有雨外，連帶中南部也會下雨。後期路線不確定性高，不排除掃過台灣可能性。

快訊／3縣市濃霧　雷伊「對流旺盛」最新雲圖曝

快訊／3縣市濃霧　雷伊「對流旺盛」最新雲圖曝

雷伊今將轉中颱恐大迴轉路徑曝　這天起全台有雨

雷伊今將轉中颱恐大迴轉路徑曝　這天起全台有雨

雷伊估明轉中颱！周末北轉逼近

雷伊估明轉中颱！周末北轉逼近

剩3天好天氣　探13度時間出爐

剩3天好天氣　探13度時間出爐

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局黃恩鴻吳德榮颱風

讀者迴響

熱門新聞

陶晶瑩搭高鐵巧遇男星！　悄舉手機偷拍：一路唬爛

兒子傳的訊息都是亂碼　破門驚見他倒臥浴室3天

陸第一懶人吃飯只要爸媽餵！雙親病逝23歲就活活餓死

王力宏爆「離婚最後稻草」曝光！5年前就想分開

弟弟陪睡　比特犬壓到腿麻仰頭崩潰

王力宏驚傳離婚了！知情人揭內幕

王力宏老婆「超強大背景曝光」！

冷氣團鋒面夾擊　急凍12度時間曝

北上給男友驚喜！桃園女到公司門口心碎了

幼兒園師「下班偷抽菸」她氣炸　網無奈：放過老師吧

月經來這時瘦最快！3階段懂吃「血流超順不經痛」

防疫女神表態「反萊豬公投」：不同意！

餐飲猛漲上游都沒漲！政府出手稽查

麻古茶坊連3天全門市「買1送1」

雷伊將「北轉飄移」全台連下3天　急凍10度時間曝

更多

最夯影音

更多
被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！
跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

轎車巷內迴轉「倒車讓騎士先過」　突衝上人行道撞破花盆：歸剛唉！

轎車巷內迴轉「倒車讓騎士先過」　突衝上人行道撞破花盆：歸剛唉！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面