外送員保溫箱「掛上娃娃」？超實用功能曝光　網驚：好方便

▲外送員保溫箱掛上娃娃有實際用途。（圖／翻攝自臉書社團「外送員的奇聞怪事）



記者曾羿翔／綜合報導

美食外送近幾年相當盛行，在路上時常可看見外送員騎車送餐，有網友就發現，很多外送員的保溫箱上都會掛娃娃，讓她相當好奇決定發問原因。對此，許多外送員就現身解答，其實會掛上娃娃是因為要有「辨識功能」，背後超實用原因隨之曝光，讓網友直呼「好方便」。

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」上表示，她不是外送員，不過滿好奇一件事的，常常在路上看到外送員的箱子上都有一隻大娃娃，各式各樣的大娃娃，超可愛的，會掛上娃娃是純粹因為個人喜好嗎？還是有特別用意？

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▲路上時常可看見外送員騎車送餐。（圖／記者周宸亘攝）



發文讓不少外送員現身解答，「我會把娃娃掛在拉鍊上，是因為大箱常常忘記關上，有娃娃就可以從後照鏡看娃娃的位置是不是在上面，如果是在下面的話我就要停路邊趕快關上了，以免食物送給馬路」、「客人可以靠這個來快速辨認他的餐在哪一車」、「好看、好玩、識別」、「送學校的話，打電話給客人時就說我是車上有恐龍的，就能知道司機在哪」。

不過也有外送員說，「讓客人覺得娃娃可愛快給我小費」、「個人特色吧！我貼卡通防水貼紙」、「引人注意，自己開心，有娃娃陪伴不孤單」、「引妹注意」、「鎮煞啊」。

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