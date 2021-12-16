中俄元首對談相約「2月北京見」「合作典範」聯手抗西方世界

▲大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普丁舉行視訊會談。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家主席習近平昨（15）日與俄羅斯總統普丁舉行視訊會談，這是2021年兩國元首時隔半年進行的第二次視訊會談，也是習近平上任後，兩國元首第37次會談，次數頻繁在全球各國交往過程中相當罕見。這場視訊會談除深化兩國合作關係，宣揚「合作典範」外，普丁也力挺北京冬奧，和習近平相約2月北京見。

▲大陸國家主席習近平。（圖／翻攝新華網）

《新華網》報導，體育外交尤其是「冬奧外交」，已成為近年來中俄兩國元首交往的一個亮點。2014年2月，習近平主席專程赴俄羅斯出席索契冬奧會開幕式。那是中國最高領導人首次出席在境外舉行的大型體育賽事，也開啓了新時代中國特色大國外交一種「點穴式外交」的新模式。

時隔8年，冬奧會即將在北京舉行，普丁總統將北京冬奧稱為「具有里程碑意義的活動」，他表示，「在國際體育合作上，我們一貫彼此支持；包括反對任何將體育和奧林匹克運動政治化的企圖。」中俄兩國元首在視訊會面中相約「2022年2月北京見、攜手一起向未來」，具有指標性意義。

▲習近平在人民大會堂東大廳與普丁視訊。（圖／翻攝新華網）

兩國元首除交換共同關心的多邊、雙邊及國際和區域外，習近平也在會談中重申，「一個國家是否民主，如何更好實現民主，只能由本國人民來評判。」

據了解，習近平和普丁已經有兩年沒有面對面會談，因此，2022年2月舉行的北京冬奧將隨著普丁造訪北京，帶來兩國更務實的雙邊合作內容，同時，對於西方世界的圍堵，大陸與俄羅斯的因應方式，也令外界更加關注。