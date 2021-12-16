全球首創的「迪士尼彩稻」　2022熱博打造奇幻場域

▲2022屏東熱帶農業博覽會16日在長治熱博園區舉辦彩稻插秧活動 。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

2022屏東熱帶農業博覽會今(16)日在長治熱博園區舉辦彩稻插秧活動，縣府今年與華特迪士尼Disney+平台合作，玩具總動員「三眼怪」、「奇妙仙子」、樹人「格魯特」、尤達寶寶「Grogu」到台灣原生種「草鴞」都會在屏東彩稻田裡種出來。

潘孟安縣長表示，屏東熱博從明年1月22日起到2月28日，為期37天的展覽，不僅透過彩稻呈現奇幻視覺饗宴，並推廣「綠活」的概念，把「屏東」品牌推向國際。

屏東熱帶農業博覽會已連辦7屆，其中彩稻是台灣最大型的地景藝術，每年的圖騰都不相同，最受民眾期待。

本屆熱博取得了華特迪士尼Disney+平台圖案授權，有迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理影片中經典人物角色，包含充滿奇思妙想的「奇妙仙子」、團結力量大的「三眼怪」、擁有再生能力的樹人小小「格魯特」、體型小巧但原力強大的「古古」、台灣原生種「草鴞」等。

16日的插秧活動由南榮國中管樂團演奏迪士尼經典歌曲揭開序幕，潘孟安縣長、立委周春米、縣議員許展維、李世斌等人和南榮國中學生們，一同在稻田插下秧苗，預計1個多月後彩稻圖案就可以和大家見面。潘縣長說，今年喜歡迪士尼的朋友們有福了，透過許多單位的努力，取得官方授權，民眾可以在屏東看到全球首創的「迪士尼彩稻」。