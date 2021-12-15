屏東「潮好玩幸福村」　以玩會友快樂安老

▲國軍忠誠營區搖身一變成為「潮好玩幸福村」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

曾經是超過百年歷史的國軍忠誠營區，在屏東縣政府打造下，搖身一變成為「潮好玩幸福村」；縣長潘孟安表示，這是台灣第一個創造健康及亞健康者共融的環境，專為熟齡者量身打造的服務，讓長輩們以玩會友，豐富生活，快樂安老。

潮好玩社福園區前身是原本是軍營，莫拉克風災時曾一度是災民收容所，縣府於2013年爭取進駐設立潮州社福園區，歷經閒置活化再生，更進一步規劃成為「潮好玩幸福村」，裡面除了共融遊戲場外，還包括為熟齡者設計的幸福館與輔具中心，提供從幼到老的服務。

社會處指出，潮州幸福館設計新潮以「慢活空間」為主軸，規劃「潮體育班」提供65歲以上高齡者進行團體運動的室內空間暨設備，透過有氧運動、肌力訓練、柔靭性訓練及平衡訓練，促進高齡者養成規律的運動習慣，享有更好的健康狀態。

「拾味料理所」運用廚房空間，化身成為高齡年長者分享、交流場域，邀請「會做菜、愛做菜」的廚藝高手，為館內體育班、日間照顧的長者們烹調出一道道記憶中的好味道，更能一起共餐、享受呷飯配話的好食光。

還有以「玩」會友的「潮FUN區」與活腦活手的「職能藝廊」，不論是想豐富生活的熟齡族，或是接受長期照顧服務的長者，都能在該處選擇熱愛的活動參與。

輔具中心以「家的味道、輔具無所不在」為主軸，不同於一般的輔具展示，透過實境展示家中最常會遇到障礙的四個空間地點：門口進出及樓梯通道、浴廁、客餐廳及臥房，跟民眾介紹依照使用者的需求及使用習慣，來改造一個友善的居家環境。

例如，「生活實驗場域」，以升降梯或固定、可攜的拼接斜坡板來解決過不了的門檻或樓梯，讓不利於行走的失能者自由的進出家中；「動與不動的結合」，透過洗手台高度可調、檯面可移、扶手可動，以最少、最安全的移動來解決浴廁問題；「廚房作業動線再設計」，透過可親性餐桌椅、特殊飲食餐具、機械式櫥櫃、可升降電動輪椅等，促進失能者自主用餐及獨立生活的能力；「床為中心點的設計」，透過省力移轉位裝置，讓失能者輕易「走」出起居室到客廳或廚房，不在侷限在床上；「輔具無所不在」，則透過DIY或坊間平價商品的運用，讓居家生活輔具變得容易取得，減輕家中負擔。