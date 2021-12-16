華盛頓智庫專家提醒台灣人：應思考美豬公投是否加劇台灣孤立問題

▲美國企業研究所（AEI） 高級研究員史劍道（Derek Scissors）。（圖／截自央視）



記者陶本和／台北報導

有關1218四項公投，針對反萊豬公投案，華盛頓智庫美國企業研究所（American Enterprise Institute）高級研究員史劍道（Derek Scissors）在回覆《東森新媒體ETtoday》記者的訪問中表示，台灣的選民應考量，他們的選擇是否會加劇台灣的孤立問題。

《東森新媒體ETtoday》記者16日就1218公投的相關議題訪問華盛頓智庫美國企業研究所（American Enterprise Institute）資深研究員史劍道（Derek Scissors）；而史劍道也以信件回覆相關提問。

首先，有關「反萊豬」的公投案，是否會對台灣在國際經貿上帶來影響？史劍道表示，所有國家，包括美國在內，都有自己的貿易敏感性。

史劍道表示，台灣比大多數國家更需要在經濟和外交上開放貿易，並面臨相關信號的成本。他說，考量在中國反對下，台灣被認為是不值得進行貿易談判的；但在他看來，選民應該考量到他們的選擇，是否會加劇台灣的孤立。

另外，針對反萊豬公投如果過關，是否影響台灣加入CPTPP？史劍道表示，對他來說，美國豬肉公投對台灣加入 CPTPP 不重要，其他成員國好比日本，對某些農產品也有例外；但是，台灣加入 CPTPP 更取決於現有成員希望如何處理中國也表態加入一事。

史劍道直言，對於反萊豬公投，美國的反應很差，這並不是因為豬肉對台灣的出口有多重要；而是美國的一些政治人物認為，台灣沒有致力於美國想要的高標準協議，因此最好與其他夥伴談判。

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