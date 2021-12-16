四大公投戰況膠著　郭正亮預言：「這項」沒過，2024就提早結束了

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文於高雄舉行中常會。（圖／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

1218四大公投即將至，國、民兩黨進入最後衝刺階段，公投氛圍也從政策討論轉變成政黨對決，讓四大公投不僅影響台灣經貿、環境、能源各項決策，也牽動各政黨2022、2024選情，對此，前民進黨立委郭正亮表示，如果連反萊豬都可以翻盤，「那2024總統大選就提前結束了。」

本次公投之投票權人人數為1982萬5468人，若依「1/4有效同意票」的規定計算，通過門檻為495萬6367票。而根據TVBS最新民調顯示，公投綁大選、反萊豬分別只超過門檻1至2％，重啟核四和珍愛藻礁則差1％和5％。

對於四大公投，各黨派積極布局，並將其視為2022縣市長、議員選舉前哨戰，民進黨用大選規格布局、急起直追的同時，藍軍卻自亂陣腳，因縣市首長遲遲不願表態、路線不一等問題，導致藍營內部炸鍋。

藍綠氣勢此消彼長的同時，原先同意方穩定領先的四項公投民調都逐漸被拉進，在部分民調中，核四、藻礁甚至被超車，郭正亮就表示，如果最後連反萊豬都可以翻盤，「那2024總統大選就提前結束了。」

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