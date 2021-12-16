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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨公投之夜號召台灣隊站出來　蔡英文北高趕場凱道壓軸演講

▲▼民進黨公投說明會，台南場邀請總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌。（圖／民進黨提供）

▲蔡英文將在選前之夜參加高雄、台北造勢活動。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

公投邁入倒數時刻，民進黨力拚「四個不同意」，投票前夜，正副總統蔡英文、賴清德、行政院長蘇貞昌將在17日晚間南北趕場，分赴台北凱達格蘭大道、高雄台糖物流園區後方空地，舉辦最後兩場「台灣隊站出來」大型公投說明會，做最後衝刺。

民進黨將在選前之夜，分別在台北、高雄舉辦最後兩場大型公投說明會，為了催出「四個不同意」的總動員，民進黨中央日前也發函各縣市黨部，要求立委、縣市議員全力動員，更訂出責任額，立委100人、市議員50人，以凝聚全黨團結氣勢。

根據11日晚間的北高說明會規劃，台北場的部分，「台灣隊站出來，台灣行出去」預定在晚間7點於凱達格蘭大道舉行，出席者包括新竹市長林智堅、賴清德、台北市黨部主委吳怡農、台灣基進前立委陳柏惟、台中第二選區立委補選候選人林靜儀、無黨籍立委林昶佐、桃園市長鄭文燦等，在這場公投之夜的說明會上，蘇貞昌與蔡英文也會分別上台演講。另外，當晚的表演也會有饒舌歌手大支、顏冠希、魏買家等人。

至於高雄場部分，「台灣隊站出來，大步向前進」則規劃在晚間6點55分開始，依序由蘇貞昌、新住民和青年代表、蔡英文、農委會主委陳吉仲、高雄市長陳其邁上台致詞，壓軸則由賴清德主講，說明會最後也安排齊呼口號，整場活動預計將在晚間9點半結束。

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