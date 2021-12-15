蔡英文開放「萊劑全豬」超越扁政府　醫：隱藏秘密交易

▲醫師蘇偉碩（右）。（圖／民間反瘦肉精聯盟提供）

記者徐政璿／台北報導

12月18日四大公投進入最後倒數2天，長年反對萊劑肉品入台的醫師蘇偉碩15日表示，最早承諾要對世貿組織（WTO）全體會員開放萊劑肉品的是陳水扁政府，但因國內抗議才又向WTO通知延後。馬政府時期開放萊牛，但蔡英文政府卻超過扁政府時代的承諾與國際標準，開放萊劑「全豬」進口。

蘇偉碩出示3份WTO文件，指扁政府時期於2007年8月16日發出文件，編號為「G/SPS/N/TPKM/114」，預告開放牛與豬的肉、脂肪、肝、腎等8個品項，後來因為國內抗議，扁政府又在同年9月5日通知WTO，上述開放期程延後。

蘇偉碩接著說，直到2012年8月20日，馬政府才又以編號「G/SPS/N/TPKM/114/Rev.1」文件，通知WTO開放牛肉殘留萊克多巴胺的標準。

不過，蘇偉碩表示，去年的9月9日，明明還在國內預告草案的7天期限內，蔡政府卻急著以文件編號「G/SPS/N/TPKM/549」，通知WTO，台灣要超越扁政府時代的承諾與國際標準，開放萊克多巴胺「全豬」進口，他認為，從通知WTO的時間點、文件編號，隱藏許多政府不敢、不願告訴人民的秘密交易。

此外，蘇偉碩也直指，從今年元旦開始，開放萊豬豬肉與內臟進口，政府只有「豬肉」儀表板，他也想代替民眾問問政府，那有沒有「豬內臟儀表板」？目前海關檢驗幾批進口豬內臟、是否有殘留「合格」標準的萊克多巴胺？若有，流向為何？