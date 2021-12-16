支持台南市環保綠能政策　國內知名光電業者捐贈智慧電車　

▲聯合再生集團捐贈台南市交通局28輛總價200多萬元的宏佳騰智慧電車Ai-3 Comfort，16日由市長黃偉哲代表受贈。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市交通局配合市府推動陽光電成政策，積極辦理停車場光電建置，國內知名太陽能廠商聯合再生集團更響應此政策，捐贈台南市交通局28輛總價200多萬元的宏佳騰智慧電車Ai-3 Comfort，16日由市長黃偉哲代表受贈，感謝該公司對環保綠能政策的支持。

台南市長黃偉哲表示，改善空氣品質一直是市府重要政策之一，自2014年開始辦理「亮麗晴空」管制計畫，並於2019年提升為「亮麗晴空PLUS」計畫，積極研擬各種創新作為、促進能源智慧轉型，以改善空氣汙染，相信聯合再生集團本次捐贈電動機車予市府交通局使用，並與台南在地企業宏佳騰動力科技合作，除對友善環境盡一份心力外，更可達到拋磚引玉的成效。

交通局長王銘德指出，聯合再生集團以旗下永梁公司，取得交通局停車場太陽光電建置案，並響應配合低碳城市政策，捐贈予交通局28輛總價200多萬元的宏佳騰智慧電車Ai-3 Comfort，這些車輛將提供予交通局路邊開單收費人員使用，除了改善在外執勤的人員更舒適、便利的移動工具，同時也為永續環保盡一份心力。