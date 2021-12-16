不要怕！　台南市衛生局教您聰明吃湯圓健康過冬至

▲台南市衛生局衛生局提供湯圓健康選、聰明吃的小撇步，希望民眾可以健康過冬至，輕鬆沒負擔。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

冬至民眾有吃湯圓的傳統習俗，象徵著闔家團圓、凡事圓滿，但要怎麼健康吃可是有小技巧的喔！湯圓熱量高，每粒小湯圓的熱量約34卡，市售的盒裝芝麻或花生大湯圓一顆約60至70大卡，鮮肉約50至60大卡，4顆包餡湯圓已將近一碗飯的熱量，台南市衛生局教您如何聰明吃湯圓健康過冬至。

衛生局指出，如果料理時又額外加入砂糖或是其他配料，那熱量就會爆表。建議民眾可以將有餡、無餡湯圓搭配著吃，料理時可減少油量或減少糖量，也可用紅棗、枸杞取代砂糖，或使用蘿蔔香菇來取代肉絲蝦米來減少熱量。

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衛生局提醒有慢性疾病者在享用湯圓時要特別注意。像有糖尿病的人應注意食物份量的代換，因湯圓是糯米製成的，屬於全穀雜糧類食物，建議若有攝取湯圓時，飯量或其他全穀雜糧類食物必須減量以控制血糖，另外因為糯米的支鏈澱粉比例高，升糖指數高，食用後容易讓血糖快速上升，食用時應特別注意份量，並多搭配蔬菜及富含蛋白質之豆魚蛋肉類食物。

而有高血壓及腎臟病的人，因為包餡鹹湯圓鈉含量較高，約為包餡甜湯圓的75倍，甜湯圓可適量食用，但吃鹹湯圓時則應避免喝湯，以減少鈉的攝取。有胃食道逆流困擾的朋友，因糯米不易消化，加上甜食易導致胃食道逆流，建議要酌量食用並細嚼慢嚥。另外，吞嚥、消化或腸胃功能不佳的民眾及長者要特別留意，可將湯圓切成小塊，酌量食用並細嚼慢嚥，避免因為湯圓體積過大，導致消化不良或食道阻塞等危險。衛生局提供湯圓健康選、聰明吃的小撇步，希望民眾可以健康過冬至，輕鬆沒負擔。