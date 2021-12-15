公投亂戰讓黨內炸鍋　藍中常委：當初改「兩同意兩支持」較有緩衝空間

▲國民黨中常委林金結。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

1218公投進入倒數階段，國、民兩黨進入最後衝刺階段，新北市長侯友宜卻遲遲不表態，日前更發出千字文表示「公投不是圈叉題，鬥來鬥去人民厭煩了」，引起國民黨內不小反彈聲浪。國民黨中常委林金結表示，如果當時把四個都同意修飾成兩個一定同意、兩個支持的話，可能對侯友宜等縣市首長比較有緩衝的空間。

侯友宜因遲未表態挺核四又缺席國民黨公投宣傳行程，引發藍營基層不滿，不只被部分國民黨代表要求祭出黨紀處分，核四公投領銜人黃士修日前直指侯友宜是公投破口，議員徐巧芯也說，若自己當上黨主席，2022新北市長選戰就不會提名侯友宜，中廣董事長趙少康、前副黨主席郝龍斌也頻頻呼籲侯盡快表態。

立委陳玉珍也批評，身為領導者（leader)，應該勇於為自己的意見發聲，不管是支持或反對，這樣才能帶領著追隨者（follower ）前進，永遠只想兩面討好、明哲保身的人，不會得到真誠的尊重。

對此，林金結表示，因此當時把四個都同意修飾成兩個一定同意、兩個支持的話，可能對侯友宜、林姿妙、盧秀燕等縣市首長比較有緩衝的空間。

林金結指出，畢竟侯友宜在兩屆副市長任內，對核安的態度都一致，當然侯友宜有他的考量，也不要為難他，畢竟這是侯很重視的核安，貿然表態對他來講會是一種傷害。

其他人也看了這些新聞...

► 侯友宜表態「公投不是圈叉題」 鬥來鬥去人民厭煩了

► 朱立倫回應侯友宜公投千字文 「在野黨有在野黨的天職」

► 陳玉珍4字成語評侯友宜千字文 無奈嘆「臨表涕泣、不知所云！

相關新聞...

► 侯友宜遭圍剿嘆「只想努力做事」 他：你的歲月靜好是有人負重前行

► 「侯友宜連提醒市民投票都不願意」 黃士修：難道已經跟綠營談好條件？

► 藍綠都圍剿！看嘸侯友宜千字文 網罵翻：俗辣、不表態就是鄉愿！