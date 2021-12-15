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公投亂戰讓黨內炸鍋　藍中常委：當初改「兩同意兩支持」較有緩衝空間

▲▼國民黨主席吳敦義與55提名立委參選人座談 林金結。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨中常委林金結。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

1218公投進入倒數階段，國、民兩黨進入最後衝刺階段，新北市長侯友宜卻遲遲不表態，日前更發出千字文表示「公投不是圈叉題，鬥來鬥去人民厭煩了」，引起國民黨內不小反彈聲浪。國民黨中常委林金結表示，如果當時把四個都同意修飾成兩個一定同意、兩個支持的話，可能對侯友宜等縣市首長比較有緩衝的空間。

侯友宜因遲未表態挺核四又缺席國民黨公投宣傳行程，引發藍營基層不滿，不只被部分國民黨代表要求祭出黨紀處分，核四公投領銜人黃士修日前直指侯友宜是公投破口，議員徐巧芯也說，若自己當上黨主席，2022新北市長選戰就不會提名侯友宜，中廣董事長趙少康、前副黨主席郝龍斌也頻頻呼籲侯盡快表態。

立委陳玉珍也批評，身為領導者（leader)，應該勇於為自己的意見發聲，不管是支持或反對，這樣才能帶領著追隨者（follower ）前進，永遠只想兩面討好、明哲保身的人，不會得到真誠的尊重。

對此，林金結表示，因此當時把四個都同意修飾成兩個一定同意、兩個支持的話，可能對侯友宜、林姿妙、盧秀燕等縣市首長比較有緩衝的空間。

林金結指出，畢竟侯友宜在兩屆副市長任內，對核安的態度都一致，當然侯友宜有他的考量，也不要為難他，畢竟這是侯很重視的核安，貿然表態對他來講會是一種傷害。

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