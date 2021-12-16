國民黨團提修法：公投通過廢止範圍擴大至行政命令

▲國民黨團召開「行政院亂公投 公投大破網 此時不補 更待何時？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

1218公投進入最後倒數，國民黨團16日召開記者會，宣布提出《公投法》相關法條修法，要終結民進黨政府利用《公投法》巧門，惡意曲解公投相關法條，濫用人民的稅金、洗人民的腦，進行大內宣行為，扮演公投反方的角色。

國民黨團提出《公投法》修正條文，修法重點包括：一、非政府提案，行政院不得代表正、反方；二、非政府提案，行政院不得宣傳，違者懲處；三、公投通過，廢止範圍擴大至行政命令、行政處分等；以及四、公投通過，行政機關作為或不作為違反公投內容，以失職論處。

總召費鴻泰表示，面對民進黨政府「公投流氓」、「政治流氓」的行徑，國民黨團不得已必須修法將《公投法》寫死。因此提出修正《公投法》第17條第5項「除第14條規定情形外，政府機關不得為正反方意見之代表」；修正《公投法》第20條第4項，「除有第14項規定之情形外，政府機關或公務人員不得為前項之宣傳。公務員違反本法，應按情節輕重，依《公務員懲戒法》、《公務員考績法》或其他相關法規予以懲戒或懲處；其涉及其他法律責任者，依有關法律處理之。」

國民黨團也提案修正《公投法》第30條第1項增加「法規命令、行政規則或自治規則……權責機關並應廢止或變更相關行政處分。」另外加上「總統或權責機關未為第1項第3款之必要處置，或其處置牴觸公民投票內容，以違法失職論。」

書記長陳玉珍表示，在這次4項公投宣講過程當中，民進黨政府的做法就好像蔡英文總統是老大，蘇貞昌院長喊打，接著中選會跟著圍事，任意曲解法令、違背銓敘部在民國109年發出的解釋函，囂張違反《公務人員行政中立法》，視法律為無物。更令人可恥的是，行政院在公投意見書上還公然恫嚇人民，公投即使通過，已公告的行政命令也不受影響，將公投與法令一切為二。

陳玉珍指出，公投是人民意志的展現，通過之後政府就必須依照通過內容結果執行，但是民進黨政府在公投還未投票之前，擺明就要耍賴；因此，國民黨團呼籲全國人民，1218一定要出來投票，投下4個同意票，為食安健康、生態永續、能源無虞衝出高投票率和同意票數，才能讓民進黨政府醒過來。

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