盾牌牙醫表態「反萊豬公投」：檳榔可以選擇不吃　不是全面禁止

▲「盾牌牙醫」史書華表態反萊豬公投，就像檳榔一樣可以選擇不吃。（圖／ETtoday資料照）



記者林彥臣／綜合報導

距離1218四項公投只剩下2天，盾牌牙醫史書華日前就對「反萊豬公投」表態，自由市場問題一旦不公平，就是破壞台美關係，這個比核四還嚴重，至於安全性的問題，所有食品添加劑吃多都不好，就如同你不會1小時6公升的水一樣。

史書華針對「反萊豬公投」的議題指出，一旦不進口「就變成跟中國毫無理由片面禁止我們的鳳梨跟釋迦一樣 」自由貿易大忌 後面經濟制裁更慘，台灣經濟會全面崩盤，10年後光是關稅壁壘都沒有用，比核四核廢料還先拖垮台灣，再多半導體護國神山都沒有用，「我們的下一代會面臨經濟的巨大衝擊，年輕人會更難生存」。

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安全性的部分，史書華指出，所有食品添加劑吃多都不好，但你不會一天吃六十公斤豬肉，就如同你不會一小時喝6公升水，像是香腸裡面的亞硝酸鹽，就是很明顯的致癌物，檳榔本身也是致癌物，但你可以選擇不吃，而不是全面禁止。

▲史書華強調都是劑量的問題，1小時喝6公升的水也會中毒。（圖／達志／示意圖）



史書華說，甚至一個小時內喝6公升的水也會造成水中毒，連換氣過度二氧化碳太低都會有問題了，「你要說水跟空氣有毒嗎？」

史書華強調，所以一直說有毒有毒根本就是欺騙民眾，因為水都有毒了，一切都是「劑量問題」，不要把政治經貿問題包裝成食安。

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