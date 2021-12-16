日本批准施打「莫德納第3劑」　間隔縮短至6個月　還可混打BNT！

▲日本16日批准施打莫德納第3劑疫苗。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本厚生勞動省16日正式批准18歲以上民眾施打莫德納疫苗作為第3劑，第3劑將會施打先前的一半劑量。當局預計先針對醫護人員實施新接種計畫，間隔時間則縮短成接種完第2劑的6個月後。當局也預計開放莫德納與輝瑞／BNT的第3劑混打。

根據《日本放送協會》報導，日本11月率先批准施打輝瑞／BNT第3劑疫苗，12月開始陸續針對第一線醫護人員開放接種。厚生勞動省稍早正式批准18歲以上民眾可接種莫德納作為第3劑疫苗，同時開放與輝瑞／BNT混打。也就是前2劑施打輝瑞／BNT的民眾，第3劑也可選擇接種莫德納。

日本當局目前已經向各地方政府佈達，如果有莫德納疫苗庫存，應優先讓醫護人員接種該廠牌。部分醫療機關預計17日開始就會實施第3劑的混打。

▲醫護人員與罹患基礎疾病的長者將成為首波第3劑接種對象。（圖／達志影像／美聯社）

根據厚生勞動省規定，莫德納疫苗的第3劑劑量將只會有原有的一半。雖然莫德納第3劑疫苗原則上需要間隔8個月，但有鑑於新變異株出現，當局為了讓加強劑迅速上路，第一階段施打對象的間隔時間將縮短為第2劑接種後6個月，適用對象為醫療人員、入住安養中心且患有基礎疾病的長者，人數達1400萬人。

官房長官松野博一上午召開記者會時表示，第3劑的疫苗接種能有效降低感染風險並對新變異株Omicron提供一定保護力，為了能夠盡早活用今天追加批准的莫德納，因此將部分對象的間隔時間從原本的8個月縮短為6個月。

日本政府預計2022年2月起也會開啟「間隔7個月」的第3劑接種計畫，適用對象為沒有慢性病等基礎疾病的長者。