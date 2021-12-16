76歲翁回頭看竟被爆打！雙手全斷頭骨折　22歲惡男殺人未遂罪起訴

▲諶姓老公翁被打到雙手骨折。（圖／擷取自《臉書》）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭自小客車22歲林姓男駕駛，認為前方76歲機車騎士故意擋路而按喇叭，結果老翁以為是朋友在和他招呼，因而回頭看了林男一下，結果林男認為被瞪，竟下車持棍棒痛老翁後逃逸，老翁以手擋棒被打到兩手骨折、多處受傷送醫，家屬PO網控訴簡直無法無天；宜蘭地檢署調查後，將行兇的林姓男子依殺人未遂罪起訴。

▲林男當街棍棒痛毆騎士多處骨折後駕車逃逸，宜蘭檢方依依殺人未遂罪起訴。（圖／記者游芳男翻攝）

起訴書指出，林姓男子開車時，因行車動態與諶姓老翁互按喇叭，林男基於殺人之不確定故意，持木棍先是朝諶姓老翁肩膀敲擊，導致老翁不支倒地，林男又持續朝老翁頭部及四肢揮擊；老翁以雙手不斷抵擋，導致雙手無知覺癱軟，林男繼續揮擊，導致老翁頭部外傷併右上顎及顴骨骨折、左右手多處骨折及多處擦傷，後來是在林男4名友人上前勸架，林男才停下動作，逃離現場。

林男偵訊時坦承犯行，檢方認定林涉嫌殺人未遂犯行明確，將他提起公訴。

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