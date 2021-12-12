美國客戶撒錢訂3艘遊艇…運送一半燒毀　南航中心要查海運起火原因

▲台灣知名遊艇製造公司的3艘遊艇，在海運過程當中起火燃燒 。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖／高雄報導

台灣知名製造遊艇企業公司交付3艘遊艇，透過船隻要運送到美國給客戶，但沒想到途中竟然起火燃燒，高雄港務公司表示的確有此事，而且運送遊艇的船已經在11日下午三點多左右，進到高雄港，而遊艇公司也透過公証公司在12日派員上船進行貨損公証。

針對台灣知名製造遊艇企業公司的3艘遊艇在海運過程當中起火燃燒，高雄港務公司發表三點說明，第一證實運送的船隻已經在11日下午三點多抵達高雄港錨區，並且在當天的下午快接近5點左右進港，同時在晚間六點已經靠妥38號碼頭。而對於遊艇船損部分，在12日上午，公證公司已經派員上傳進行貨損公證事宜，該船之船務代理威爾森公司表示，該船預定12日晚間21:00先移至外海錨區停泊，等船東與貨主協商後續處理事宜後，再進港進行後續工作。

▲台灣知名遊艇製造公司的3艘遊艇，在海運過程當中起火燃燒 。（圖／民眾提供）

▲台灣知名遊艇製造公司的3艘遊艇，在海運過程當中起火燃燒 。（圖／民眾提供）

至於遊艇起火燃燒原因，經洽詢航港局南航中心表示，有關海事調查事宜將由航港局主政處理，南航中心現正了解該船於海上發生海事之原因。

高雄港務消防隊說明，「本案因事發地點於外海，依內政部消防署函頒「火災調查鑑定作業要領」規定，其調查鑑定權責為該船之註冊港為管轄機關，本案事發船籍是安地卡及巴布，非本國籍，另高雄港務警察總隊亦無接獲該船之相關報案紀錄，故本隊目前並無針對該船進行火災事故調查工作」。