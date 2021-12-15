他被好市多「20年經典商品」嚇呆！驚喊超便宜...網卻曝：這點變了

▲好市多熟食區美食是許多民眾的最愛。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

實習記者林郁婷／綜合報導

民眾逛好市多時不免會去熟食區買個美食來品嚐。一位新加入會員的網友就表示，他買了熱狗和飲料套餐，被餐點的份量和便宜價格嚇到了，沒想到許多資深會員紛紛跳出來留言「這價錢20幾年來都沒變過」，但口味卻變不一樣了。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，貼出他購買的熱狗堡和飲料套餐照，只見一個長型麵包裡面包著一根大熱狗，上面灑滿洋蔥和酸黃瓜，再淋上特製醬汁，看一眼就讓人食慾大開，並寫下「一份50元。超級便宜，結帳嚇一跳，還有一杯飲料，真的太棒了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO被好市多超便宜熱狗套餐嚇呆。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文引來6百多則留言，「熱狗真的划算」、「每次去血拼完…一定要來一份cp值超高的熱狗可樂壓壓驚」、「這價錢20幾年來都沒變過」、「上次買還送一片磅蛋糕」、「飲料還能續杯呢 洋蔥醬料吃爆」。也有人開玩笑表示，原PO一看就是新會員，「哈~新會員是吧？」「披薩也不錯下次再嘗試一下。」

也有不少網友認為現在的熱狗變得不好吃，「以前比較好吃」、「已經縮水跟變鹹許久了」、「麵包變了，變得很柴」，不過大家都一致贊同，飲料無限喝真的很讚。