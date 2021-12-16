4間陸藥企及1個人列入美制裁令　理由為「參與全球非法藥物貿易」

▲美國社會受芬太尼等藥物濫用影響甚巨。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

美國財政部於當地時間15日公布，總統拜登（Joe Biden）簽署了一項新的行政命令，將對中國大陸、巴西、哥倫比亞及墨西哥等4國的15間實體和10名個人實施制裁，包括大陸4間藥企和1名個人。據了解，美國提出制裁的理由為，打擊芬太尼（Fentanyl）等藥物濫用成癮問題，這些被制裁企業和個人「參與全球非法藥物貿易」。

▲美國總統拜登簽署制裁令，要遏止芬太尼在美國持續流通造成的危害。（圖／CFP）

《法新社》報導，美國國務卿布林肯在聲明中稱，這一制裁行動「將有助於阻斷使合成阿片類藥物及其前體化學品能進入美國的全球供應鏈和金融網路」。

據了解，美媒曾數次報導，「美國芬太尼主要來自中國」；「中國芬太尼前體化學品經墨西哥向美國流入」等內容。對此，大陸駐美國大使館曾於2021年9月3日發文稱，毒品是全人類的公害，中國政府始終對毒品問題堅持「零容忍」態度，嚴厲打擊製販毒等各類毒品犯罪。

文章強調，中方對美國人民經歷阿片類物質危機也感同身受，近年來一直在依法、坦誠地協助包括美方在內的國際社會應對芬太尼類物質濫用問題，「美國芬太尼濫用問題的根源在自身，嫁禍於人無益於問題的解決。」

