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拜登提名華裔冰后關穎珊　出任貝里斯大使

▲▼拜登提名華裔冰后關穎珊　出任貝里斯大使。（圖／翻攝推特）

▲拜登先前和華裔冰后關穎珊合影。（圖／翻攝推特）

文／中央社記者江今葉華盛頓15日專電

美國總統拜登今天提名退役的華裔花式滑冰好手關穎珊出任駐貝里斯大使。拜登同時提名已故美國總統甘迺迪女兒、前美國駐日本大使卡洛琳．甘迺迪為駐澳洲大使。

拜登今天宣布最新一波駐外人員提名名單。曾經贏得5次世界花式滑冰錦標賽冠軍、9次全美花式滑冰錦標賽冠軍，並手握2枚冬季奧運獎牌的關穎珊（Michelle Kwan），被提名出任貝里斯大使。

現年41歲、父母為香港移民的關穎珊在退役之後，積極從事公共服務與外交活動，目前是國際特殊奧林匹克組織（Special Olympics International）董事會成員與財務主管。

她於2006年成為美國國務院公共外交特使，10年來代表美國政府前往世界各地，與各地年輕人針對社會與教育議題交換意見。

拜登同時也宣布提名卡洛琳．甘迺迪（Caroline Kennedy）為駐澳洲大使。現年64歲的卡洛琳．甘迺迪，是甘迺迪和賈桂琳（Jacqueline Kennedy Onassis）的女兒，曾於2013至2017年擔任美國駐日本大使。

拜登在提名名單的個人簡介中讚許她在紀念第二次世界大戰終戰70週年過程中發揮關鍵作用，促成時任美國總統歐巴馬前往廣島進行歷史性訪問，時任日本首相安倍晉三也前往珍珠港訪問。

卡洛琳．甘迺迪駐日期間也推動駐沖繩美軍的重建，促進日本婦女賦權，並擴大每日學生交流。日本政府更於今年11月授與她旭日綬章，表彰她對加強美日聯盟的努力，這是外國人所能享有的最高榮耀。

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