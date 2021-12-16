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全台房屋「屋齡30+」數量過半　　都更卡關三要素曝光

▲高雄城中城大火奪走46條人命，成為高雄有史以來死亡人數最多火災。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄城中城大火奪走46條人命，成為高雄有史以來死亡人數最多火災。（圖／記者吳世龍攝）

記者徐政璿／專題報導

2021年10月14日凌晨2點，位於高雄市鹽埕區的「城中城」突然發生一陣惡火，兇猛火勢讓多名住戶逃生無門，一口氣奪走46條人命，成為高雄有史以來，死亡人數最多的火災。這把火，也燒出危老建築居住安全的議題。

根據目前六都老舊房屋數量統計，屋齡30年以上的房屋，全國就有50.44%，其中台北佔71.37%居冠、新北46.98%、桃園 34.79%、台中40.22%、台南51.13%、高雄51.90%。

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▲▼高雄市城中城受災戶補償、千越大樓、財神大樓及六都危老建築申請及全國老舊房屋比例圓餅圖。（圖／記者陳昱璇攝）

▲全國老舊房屋30年以上的房子佔了50.4%。（圖／陳昱璇製表）

屋齡40年以上的房屋，全國共有31.94%，其中，台北44.19%、新北28.77%、桃園20.18%、台中23.57%、台南31.68%、高雄32.49%；屋齡50年以上的房屋，全國共有10.32%，其中，台北11.85%、新北5.25%、桃園3.99%、台中6.71%、台南12.82%、高雄10.08%。

▲六都危老建築建築物重建申請件數，目前以台北市最多。（圖／陳昱璇製表）

▲六都危老建築建築物重建申請件數，目前以台北市最多。（圖／陳昱璇製表）

至於在六都申請危老建築物重建件數統計部分，台北受理744件、核准560件；新北受理448件、核准357件；桃園受理104件、核准82件；台中受理441件、核准311件；台南受理170件、核准161件；高雄受理114件、核准101件。

事實上，高雄城中城大樓應依《消防法》設置消防安全設備並定期檢修申報，營建署建管組長高文婷受訪表示，10月22日與營建署與地方政府開會，達成共識貫徹《建築法》第77條規定，強制進行工安檢查、申報；若不符合就要求改善，未改善可直接開罰。

由於城中城大樓沒有管委會且年久失修，中間層閒置的商場無人管理，又因商場未營業不需進行公安申報，導致安全漏洞。高文婷指出，營建署與地方政府討論後，要求就算閒置空間，仍需以上次申請的營業用途進行申報。

為了健全建築物的公安管理，營建署要求既有建築物均應設置管理委員會。不過，高文婷坦言，在地方民情上面，其實很多社區都有管委會，但卻沒有報備，「不是不報備就不合法」，這是社區自治的一種，營建署會以輔導風險高的建築物成立管委會為優先。

都更「3大難題」長拖10年　全國至今僅完成958案

至於棘手的都更議題，營建署都市更新組長王武聰向《東森新媒體ETtoday》表示，都市更新計畫主要集中在舊市區，從過去到現在遇到的問題都差不多，總共有3大難題。

首先是「產權複雜」，在沒有《都市更新條例》以前，基地改建要取得100%的住戶同意，1998年《都市更新條例》立法後，採取多數決的決策模式，只要超過法定同意門檻，即可申請、實施；現今都更遇到的問題是土地因為產權不同，要整合起來非常不易。

第二是「民眾期待落差」，王武聰指出，在談及都更時，民眾會以為「一坪換一坪」，但這種情況北部跟六都會比較容易達成，在其他地方就比較不容易。

他進一步解釋，都更需要龐大成本，北部因為土地價值高，建商獲得的房地產價值高，相對地就可以分配較多空間給地主、住戶；若土地成本低，地主換回的房屋空間比例較低，就比較不容易達成「一坪換一坪」。

第三是「審查時間長」，王武聰表示，都更秉持「程序正義」，要透過公聽會、聽證會、都市更新審議等正當性程序，一般而言審查過程平均2至3年，最久的案子甚至長達10年，確實會讓民眾有曠日廢時的感覺，而不願參與。

根據營建署統計至今年10月底的最新數據，1998年《都市更新條例》立法後至今超過20年，全國累計核定958案；《都市危險及老舊建築物加速重建條例》自2015年上路後，全國累計2335件申請，1825件核准，其他仍在審查中。

除了上述3點之外，王武聰也認為，民眾缺乏對房屋的「病識感」，即便屋齡超過30年，仍不願去做結構安全評估，因為若評估出來有安全疑慮，恐影響房價，但內政部都有提供相關補助，他建議民眾若對於危老重建有相關疑義可多加利用。

▼都更審查時間平均2至3年，最長甚至到10年。（資料照／記者李毓康攝）

▲房地產，房價，台北市，台北101，都更，都市更新，房市，老舊房屋，頂樓加蓋，違建，住宅區，買房，購屋。（圖／記者李毓康攝）

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