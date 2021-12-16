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46死高雄城中城大樓拆了！120天夷為平地　原址砸6千萬改建公園

記者賴文萱／高雄報導

高雄城中城大火釀災，由於已被鑑定為危樓，高雄市政府今（16）日起展開強制拆除作業，拆除時先進行祭拜，並於9點10分號令啟動拆除。拆除工程預估要120個工作天，後續高市府規畫原址將改建為公園，跨出改造鹽埕風貌的第一步。

▲▼高雄城中城16日開始拆除。（圖／記者賴文萱攝）

▲高雄城中城大火後淪危樓，16日將展開拆除作業。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄城中城16日開始拆除。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄城中城16日開始拆除。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄城中城16日開始拆除。（圖／記者賴文萱攝）

城中城大樓經火害後，高雄市政府委託三大公會進行結構安全鑑定，鑑定結果為建築結構安全嚴重不足，基於公共安全，建議予以拆除。

工務局今與施工廠商進駐展開城中城拆除作業，工務局、都發局及消防局進行簡報，接續副市長林欽榮率市府團隊於府北路及大有街口一同祭拜後，於9時10分號令啟動拆除，城中城危險大樓拆除作業就此展開。在開工儀式後，怪手也進場準備拆除，另外，由於大火造成46人罹難，現場也進行祭拜儀式，祈求工程順利。

▲▼高雄城中城16日開始拆除。（圖／記者賴文萱攝）

▲現場也進行祭拜儀式，祈求工程順利。（圖／記者賴文萱攝）

▲▼高雄城中城16日開始拆除。（圖／記者賴文萱攝）

▲林欽榮指出，拆除工程預估要120個工作天。（圖／記者賴文萱攝）

不過，附近居民周小姐今天到現場發現原址只會改建為公園氣得大罵，因為很多街友依然會在附近喝酒聚集，蓋了公園只會讓街友回來造成治安問題，她認為應該要把建國派出所遷來這邊，這樣附近居民才有保障。

▲▼城中城改建公園，跨區區段徵收方案獲8成土地所有權人同意。（圖／記者高雄市政府提供）

▲城中城改建公園，跨區區段徵收方案獲8成土地所有權人同意。（圖／記者高雄市政府提供）

副市長林欽榮指出，拆除作業預估要120個工作天，最快明年4月底前就可拆除完畢，原址會改建成公園，城中城大樓周邊第一排建築物也會一併進行牆面整建維護更新，蛻變為鹽埕舊市區新生的起點。

▲▼城中城改建公園，跨區區段徵收方案獲8成土地所有權人同意。（圖／記者高雄市政府提供）

▲城中城改建公園，跨區區段徵收方案獲8成土地所有權人同意。（圖／記者高雄市政府提供）

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