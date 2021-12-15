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社會 社會焦點 保障人權

高雄城中城大樓提前12／16強拆　惡火釀46死先祭拜後才動工

▲▼高雄城中城大火，空拍畫面曝光。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

▲高雄城中城大火後淪危樓，16日將展開拆除作業。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄城中城大火釀災，由於已被鑑定為危樓，高雄市政府依據建築法第81、82條規定公告危險房屋後，並將於12月16日起展開強制拆除作業，在拆除前也會先進行祭拜，並於9點10分號令啟動拆除。後續高市府規畫原址將改建為公園，跨出改造鹽埕風貌的第一步。

▲▼城中城改建公園，跨區區段徵收方案獲8成土地所有權人同意。（圖／記者高雄市政府提供）

▲城中城改建公園，跨區區段徵收方案獲8成土地所有權人同意。（圖／記者高雄市政府提供）

城中城大樓經火害後，高雄市政府委託三大公會進行結構安全鑑定，鑑定結果為建築結構安全嚴重不足，基於公共安全，建議予以拆除。高雄市長陳其邁先前也召開記者會說明，城中城大樓依法公告強制拆除後，大樓原址將興建公園，成為鹽埕舊城區新生的起點。

工務局指出，11月17日已於城中城大樓現場張貼公告，限期住戶於一個月內完成搬遷作業。如今期限已屆並完成搬遷安置，市府原訂於本月17日拆除，但因民俗資訊認為16日較適合，因此規劃12月16日上午8時50分，由工務局、都發局及消防局進行簡報，接續副市長林欽榮率市府團隊於府北路及大有街口一同祭拜後，於9時10分號令啟動拆除，城中城危險大樓拆除作業就此展開。

▲▼城中城改建公園，跨區區段徵收方案獲8成土地所有權人同意。（圖／記者高雄市政府提供）

▲▼城中城改建公園，跨區區段徵收方案獲8成土地所有權人同意。（圖／記者高雄市政府提供）

▲▼城中城改建公園，跨區區段徵收方案獲8成土地所有權人同意。（圖／記者高雄市政府提供）

市府除將強制拆除，也提出「公益性跨區區段徵收」方案，將城中城街廓改建為公園，視為鹽埕舊城區新生的起點；另以七賢國中舊校址東側約1.2公頃土地，做為區段徵收抵價地及社會住宅基地，保障原住戶及所有權人之居住權及財產權。

「公益性跨區區段徵收」的方案，可以取得社會住宅用地，讓無房無地者可優先安置於新建社宅、有房者可依重建造價以一坪約11.4萬元領取救濟金。領取救濟金後，如無房屋者，可入住社宅；而土地所有權人則可選擇領取現金或配地於七賢國中舊址，充分保障相關權益人的居住權及財產權。

▲▼城中城改建公園，跨區區段徵收方案獲8成土地所有權人同意。（圖／記者高雄市政府提供）

▲▼城中城改建公園採用公益性的跨區區段徵收方案。（圖／記者高雄市政府提供）

▲▼城中城改建公園，跨區區段徵收方案獲8成土地所有權人同意。（圖／記者高雄市政府提供）

後續市府將在12月透過都市計畫變更，將城中城現址變更為鄰里公園，而面臨城中城大樓周邊第一排建築物亦一併進行牆面整建維護更新，蛻變為鹽埕舊市區新生的起點。

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