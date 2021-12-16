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尿袋男帶爸媽擠10坪房　斯文里「公辦都更」一街兩世界

記者林緯平／台北報導

目前談到都更，最頭痛的都是卡在產權，不論是私人土地的「複合式大樓」或是台北公辦都更的「整宅」都有這個問題，就像台北市大同區的斯文里，目前還有一、二期都「卡關」。實際走進社區，斯文里三期是「全國首件公辦都更」成功案例，明年4月將正式啟用，與嶄新大樓隔街相望的一、二期居民，大部分都願意改變現有居住環境，但仍有一群「被困住的人」，不清楚都更到底對他們是「好，還是不好？」

在斯文里里長江雪卿的帶領下，記者走過已經更名為「斯文首善」的斯文里三期整宅，這座地上13層、地下3層的嶄新大樓，後方的大龍街89巷像是一條「時空交界線」，跨過去，就從現代回到70年代的斯文里一期、二期。

▲殘破老舊的居住環境，讓居民的居住品質、安全都受到嚴重影響。（圖／記者陳詩璧攝）

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▲殘破老舊的居住環境，讓居民的居住品質、安全都受到嚴重影響。（圖／記者陳詩璧攝）

談起三期能都更成功，江雪卿直言，就是靠大家團結，「因為三期有管委會、有組織性，所以同意書很快就收到突破70%，馬上可以進行後續的執行作業」。斯文里三期只用7年時間，就從收取都更同意書，到居民選屋、舊宅拆除、新宅動土，明年4月交屋，除了歸功於住戶「團結」之外，也與三期的「房屋產權」清楚有很大的關係。

江雪卿談到，現在一期卡住的問題，除了因為一戶只有約6坪，即便政府給出一坪換一坪的方案，也不知道如何設計這麼小空間的房子之外，最重要的原因是，一期的房屋產權太過複雜，以至於很難聯絡到真正的所有權人，導致都更進度停擺。

▲▼斯文里公辦都更。（圖／記者陳詩璧攝）

▲尿袋男家中放著剩菜剩飯，以及年邁的雙親。（圖／記者陳詩璧攝）

走進斯文里一期，一名腰間掛著尿袋的男子馬上吸引住記者的目光，約40多歲的他，帶領記者參觀他的「2戶」房屋，但一進到家中，只看到餐桌上擺著，已經不知道放了幾餐的簡單剩菜，以及躺在床上休息的年邁老父。

原來這位住戶因為傷殘無法工作，全家只靠弟弟3萬多的月薪苦撐，面對記者來訪，他只是不斷地重複詢問，「都更到底對我們是好，還是不好」，並表示「這房子是我爸爸、叔叔、姑姑共同持有，實在不知道都更後，還能不能繼續住這裡」?

▲▼台北市蘭州斯文里整宅,里長江雪卿談一二三期的狀況,一二期屋況慘,屋內狀況,垃圾亂丟,走道堆滿物品。（圖／記者陳詩璧攝）

▲斯文里一期狹小的居住空間，讓都更在設計上非常棘手。（圖／記者陳詩璧攝）

房屋產權不明的問題在斯文里一期並不是少數，在這裡駐點服務的台北市都更中心規劃師張耕維坦言，共同持有人多就會出現問題，「不都更沒事，但談到都更，當房屋價值會有所提升，這些沒有住在這裡的親友就會回過頭插手，反而會讓原本住在舊宅裡的人顯得更加無助。」

里長江雪卿補充，斯文里一期裡面住著較多弱勢家庭，不過，由於他們都算是最早期進入斯文里的，所以對老宅的情感比較深，很多人即使面對居住環境惡化，仍選擇維持現狀。另外即使是擁有所有權的住戶，也會擔憂付不起昂貴的額外坪數差價，而選擇不同意都更。

▲▼斯文里公辦都更。（圖／記者陳詩璧攝）

▲靠近昌吉街的斯文二期，最快能在明年進行拆除工作。（圖／記者陳詩璧攝）

對於居民的擔憂，張耕維以三期成功都更的補助案例解釋，「在等待新大樓建造的時間，每一戶會按原住宅坪數，獲得相對應的租屋津貼約落在7、8千元，另外也會獲得120至150萬不等的拆遷補償費用；若真的是沒有產權或弱勢家庭，則會被安排住進中繼住宅。」

至於緊鄰昌吉街的斯文二期的事權計畫（可簡單括號解釋），也已經在今年10月29日正式報核，張耕維透露，希望最快能在明年進行拆除作業。在面對三期、二期都相繼進入都更最終流程，同意都更的一期住戶勢必更加五味雜陳，就有人直言，「怎麼那麼傻？明明失火好幾次，房子那麼破舊了，還不願意都更？」

▲▼斯文里公辦都更。（圖／記者陳詩璧攝）

▲斯文三期成功都更，但緊臨的一、二期卻仍遙遙無期。（圖／記者陳詩璧攝）

都更帶來的碰撞，不僅在危老建築與新大樓之間，同意與不同意住戶的考量、糾葛，恐怕才是老屋想要重生最難解決的問題，如何有效整合，取得當中的平衡點，政府的的輔導、推動仍應該是最核心的力量。

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