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新北4家獲5星級優質製茶廠　冬茶正當時放心喝好茶

▲新北4家獲5星級製茶廠 冬茶正當時放心喝好茶。（圖／新北市農業局提供）

▲新北4家獲5星級製茶廠。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局輔導茶廠參與評鑑，坪林區鬍鬚茶園、白青長製茶廠、上林製茶廠及三峽區正全製茶工廠，計4家榮獲農糧署評鑑最優成績5星級優質製茶廠，今（15日）於市政會議獻獎，新北市長侯友宜勉勵農友在製茶品質的用心，鼓勵大家放心喝好茶。

坪林區獲得5屆文山包種茶冠軍及今年度5星級廠茶製茶農王成意表示，維持茶廠乾淨及整齊也讓自己工作時感到舒適，用心做就不難，平時就維持茶廠整潔，也吸引民眾前來參觀茶園及茶廠，自己秉持提供優質的製茶環境及茶品而持續努力。

▲新北4家獲5星級製茶廠 冬茶正當時放心喝好茶。（圖／新北市農業局提供）

▲白青長茶園父子檔。

三峽區正全製茶工廠李楊淑卿表示，茶廠持續堅持安全、衛生、品質，不定時將自行將茶葉送檢驗，也配合農業局茶菁抽驗，藉此讓茶農時時刻刻記得少噴藥。茶廠從內而外充滿驚奇，可實地走訪茶師製茶歷程與秘辛。

侯友宜表示，謝謝茶農在衛生安全上的堅持與努力，經資格及實地兩階段層層審核，能獲得5星等榮耀的製茶廠，實屬不易，亦能推廣消費者對茶品安全、衛生及品質的重視，增進購賣臺灣茶的意願以及茶農收益，一同感受這份獲獎的喜悅。

▲新北4家獲5星級製茶廠 冬茶正當時放心喝好茶。（圖／新北市農業局提供）

▲白青長茶園。

今年農業局輔導新北市有83家製茶廠參與「2021製茶廠（所）環境衛生安全評鑑」，5星級製茶廠有坪林區鬍鬚茶園、白青長製茶廠、上林製茶廠及三峽區正全製茶工廠計4家，4星級製茶廠有三峽區天芳製茶廠及坪林區東成茶葉製茶廠計2家；3星級製茶廠計29家；2星級製茶廠計30家，1星級製茶廠計18家。

參與評鑑茶廠需經多關考驗，如茶園生產、用藥管理、茶菁原料管制、茶廠環境、人員衛生、機具清潔、公共安全、加工動線流程及污染危害管控作為等項目，由農糧署聘請產業經營與品質認驗證專家實地考評，獲得星級標誌茶廠公開茶品生產加工者資訊於網站查詢，以區隔外來進口茶，提高消費者買茶喝茶信心，形塑「臺灣名茶」裡外兼備的優質形象。

▲新北4家獲5星級製茶廠 冬茶正當時放心喝好茶。（圖／新北市農業局提供）

▲5星製茶廠代表與坪林農會三首長合影。

農業局長李玟表示，新北市已連續10年獲得全國製茶技術競賽冠軍，透過本市各類製茶技術競賽、評鑑交流以及茶清方案，致力提供優質、安全的茶品，獲獎的星級製茶廠以及「新北好茶」冬茶美味，聯手與您相約品茶，邀請大家訂購新北市好茶就趁現在。坪林區農會祭出團體訂購20台斤以上文山包種茶比賽茶優良獎75折優惠（原價2400元），可洽「新北市農業局稼日蒔光」臉書查詢。

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