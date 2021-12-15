　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邀顏寬恒PK電競遭婉拒　陳柏惟嘲笑：他玩的是「人客跟頭家」那種

▲林昶佐與陳柏惟15日直播取笑顏寬恒。（圖／翻攝自Facebook／林昶佐 Freddy Lim ） 

▲林昶佐與陳柏惟15日直播取笑顏寬恒。（圖／翻攝自Facebook／林昶佐 Freddy Lim ）

記者蘇晏男／台北報導

台中第二選區立委補選國民黨參選人顏寬恒昨邀請「不老電競大賽」冠軍選手李福鈞到烏日服務處座談並交流，而前立委陳柏惟知情後下戰帖邀PK，但遭顏寬恒婉拒。對此，陳柏惟15日受邀與立委林昶佐一同直播時，兩人一起拿此開玩笑，陳還說，電競是同一個平台互相競爭，顏以前玩的電競可能是「人客跟頭家」那種。

顏寬恒14日邀請李福鈞到烏日服務處交座談，交流電子競技產業發展，現場李也遊戲示範。顏寬恒受訪時坦言對電競比較生疏、操作不熟悉，藉此機會請教李福鈞；對於陳柏惟邀請PK電競，顏寬恒則驚訝地說：「他要跟我PK？那以後再說。」

林昶佐邀請陳柏惟15日晚間一同直播聊天時，林昶佐一見到陳柏惟，劈頭就提到，你的「冤家」最近參加電競活動，你還說要找他PK一下。陳柏惟一聽到後立刻噗嗤一笑，並說顏寬恒可能誤會電子的東西就是電競。

接著，林昶佐與陳柏惟一同取笑顏寬恒。林昶佐說顏寬恒可能是去收錢，但收錢工作也不需要他本人去；陳柏惟則以台語嘻笑指正，是收租金啦，電競是同一個平台互相競爭，「他以前玩的電競可能是人客跟頭家」，兩者不同，顏玩的不是電競。

針對陳柏惟邀請顏寬恒PK電競時，附註表示「不能夠用你們家的機台，因為我不相信它是公平的。」林昶佐問，你不是跟他說不要用他的機台？所以顏可能以為是指「麻仔台」那種。陳柏惟則回應，台灣跟日本的機台設定不同，並解了日本電競與台灣不同處。

►就是這件了！送男友當禮物

ET快訊
餐飲猛漲價一查「上游都沒漲」　政府出手要查了
孩子不想上學！爸帶他去「工作」　一天後改口：想回學校
網紅陽明山豪宅開趴！　未經申請「大放煙火」GG了
表弟想在藥廠工作　他看科系傻眼「讀錯了」
台積電總裁魏哲家贈3子600張股票　市值共3.6億元
快訊／新北ATM搶案「內神通外鬼」！21歲主嫌聲押禁見
40歲買房「繳完已70歲」　網卻讚：借越久越賺
快訊／五股ATM搶案大逆轉！竟是「內神通外鬼」　護鈔保全落網

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

餐飲猛漲價一查「上游都沒漲」　政府出手了！下周稽查連鎖店

中共運-9通信對抗機「逼近東沙島」　距離恐不到30浬

蔡英文開放「萊劑全豬」超越扁政府　醫：隱藏秘密交易

幕後／法國國會訪團成員大有來頭　「7連霸議員」70歲抗疫成功

四公投3危機：台灣成孤島、800萬股民受挫、多燒500萬噸煤增空污

立陶宛撤離全數駐中外交人員　外交部：致上最崇高敬意

張銘祐新店衝刺公投　喊「四個不同意、台灣更有力」

邀顏寬恒PK電競遭婉拒　陳柏惟嘲笑：他玩的是「人客跟頭家」那種

蔡英文稱「想贏韓國投4個不同意」　國民黨：害台灣陷反美困境

歲出砍7.5億！新北明年總預算1864億　比今年增加71億

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

王思佳嗆「綠茶婊女星」網肉搜：是賴薇如　再翻出曾「偷約閨蜜前男友」她臉秒僵

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

渣男！曾莞婷遭劈...周曉涵「男友娶別人」　宥勝聽了共感：老婆的故事

《華燈初上》中村先生獻花「花子」臉頰吻　劉品言驚喜：雖然不是我的客人XD

餐飲猛漲價一查「上游都沒漲」　政府出手了！下周稽查連鎖店

中共運-9通信對抗機「逼近東沙島」　距離恐不到30浬

蔡英文開放「萊劑全豬」超越扁政府　醫：隱藏秘密交易

幕後／法國國會訪團成員大有來頭　「7連霸議員」70歲抗疫成功

四公投3危機：台灣成孤島、800萬股民受挫、多燒500萬噸煤增空污

立陶宛撤離全數駐中外交人員　外交部：致上最崇高敬意

張銘祐新店衝刺公投　喊「四個不同意、台灣更有力」

邀顏寬恒PK電競遭婉拒　陳柏惟嘲笑：他玩的是「人客跟頭家」那種

蔡英文稱「想贏韓國投4個不同意」　國民黨：害台灣陷反美困境

歲出砍7.5億！新北明年總預算1864億　比今年增加71億

餐飲猛漲價一查「上游都沒漲」　政府出手了！下周稽查連鎖店

慧智基因前11月業績年增4.38%　董座蘇怡寧：目標雙引擎各五成

中共運-9通信對抗機「逼近東沙島」　距離恐不到30浬

蔡英文開放「萊劑全豬」超越扁政府　醫：隱藏秘密交易

建商GG了！金管會打炒房大招曝光　擬提高風險權數

幕後／法國國會訪團成員大有來頭　「7連霸議員」70歲抗疫成功

孩子吵不想上學！爸出招帶他去「工作」　一天後改口：想回學校

網紅陽明山豪宅開趴！　未經申請「大放煙火」…恐遭罰15萬GG了

工研院南臺灣成果展登場　逾20項AI智慧創新成果吸睛

台尼FTA半年後將失效　經部：協助台商改向他國採購與拓銷

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

政治熱門新聞

快訊／遭爆角逐台北市長！　謝震武回應了

連2人確診！北市中正區某防疫旅館淨空　員工、旅客29人採檢出爐

傘兵跳傘重摔柏油路面　驚險畫面曝光

快訊／林昶佐曝「從沒排斥民進黨」　規劃長遠的路還是要加入　

周玉蔻再爆料菲傭命案　顏寬恒怒了

中研院1千多人採檢全陰性！　黃珊珊：可以暫時放心

柯文哲談高嘉瑜：愛到卡慘死！

謝金河：公投否決美豬　「金融、股市負向壓力增」

蔣萬安支持度甩開陳時中　綠營有意拱謝震武對戰

許淑華幫林秉樞喬警力？　徐巧芯：新潮流背景有多硬

綠營爆公投結果劇本　揭蘇貞昌全攻略

獨／柯文哲再聘韓營人士！找來「超人氣教授」任民眾黨副祕書長

LIVE／黃珊珊主持北市防疫記者會

解隔後確診Ct值12　黃珊珊：不排除飯店內感染

更多熱門

相關新聞

國民黨控政論節目成「議顏堂」　赴NCC舉發違反行政中立

國民黨控政論節目成「議顏堂」　赴NCC舉發違反行政中立

台中第二選區立法委員候選人顏寬恒日前召開記者會，怒批媒體嚴重失衡、7個政論節目連續一個月攻擊顏家、攻擊特定候選人，儼然就是「議顏堂」，對此，藍營部分政治人物今（15日）赴NCC（國家通訊傳播委員會）現場舉發，更呼籲民眾一人一信，向NCC提出檢舉，「讓NCC知道民眾都看不下去了！」

快訊／林昶佐曝「從沒排斥民進黨」　規劃長遠的路還是要加入　

快訊／林昶佐曝「從沒排斥民進黨」　規劃長遠的路還是要加入　

柯文哲談罷昶：幕僚提醒「不要好心」

柯文哲談罷昶：幕僚提醒「不要好心」

周玉蔻再爆料菲傭命案　顏寬恒怒了

周玉蔻再爆料菲傭命案　顏寬恒怒了

顏寬恒被抹黑勾起傷心事　連勝文曝民進黨SOP

顏寬恒被抹黑勾起傷心事　連勝文曝民進黨SOP

關鍵字：

顏寬恒電競林昶佐陳柏惟中二補選

讀者迴響

熱門新聞

王力宏驚傳離婚了！知情人揭內幕

王力宏爆「離婚最後稻草」曝光！5年前就想分開

北上給男友驚喜！桃園女到公司門口心碎了

王力宏老婆「超強大背景曝光」！

快訊／王力宏認了離婚！

即／Ct值12新案「解隔返宜蘭」！足跡曝光

陸第一懶人吃飯只要爸媽餵！雙親病逝23歲就活活餓死

兒子傳的訊息都是亂碼　破門驚見他倒臥浴室3天

邱澤閃婚羞認1事很幸福！許瑋甯認定終身關鍵

麻古茶坊連3天全門市「買1送1」

林韋君爆熱戀張勛傑！「打包回家3小時」

黃偉晉「右眼突見瘀青」！　急奔眼科開刀：嚇歪

KID看她1舉動崩潰飆髒話！　車內狂唸峮峮2小時

王力宏驚傳8年婚斷！經紀人回應

冷氣團鋒面夾擊　急凍12度時間曝

更多

最夯影音

更多
愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次
轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面