邀顏寬恒PK電競遭婉拒　陳柏惟嘲笑：他玩的是「人客跟頭家」那種

▲林昶佐與陳柏惟15日直播取笑顏寬恒。（圖／翻攝自Facebook／林昶佐 Freddy Lim ）

記者蘇晏男／台北報導

台中第二選區立委補選國民黨參選人顏寬恒昨邀請「不老電競大賽」冠軍選手李福鈞到烏日服務處座談並交流，而前立委陳柏惟知情後下戰帖邀PK，但遭顏寬恒婉拒。對此，陳柏惟15日受邀與立委林昶佐一同直播時，兩人一起拿此開玩笑，陳還說，電競是同一個平台互相競爭，顏以前玩的電競可能是「人客跟頭家」那種。

顏寬恒14日邀請李福鈞到烏日服務處交座談，交流電子競技產業發展，現場李也遊戲示範。顏寬恒受訪時坦言對電競比較生疏、操作不熟悉，藉此機會請教李福鈞；對於陳柏惟邀請PK電競，顏寬恒則驚訝地說：「他要跟我PK？那以後再說。」

林昶佐邀請陳柏惟15日晚間一同直播聊天時，林昶佐一見到陳柏惟，劈頭就提到，你的「冤家」最近參加電競活動，你還說要找他PK一下。陳柏惟一聽到後立刻噗嗤一笑，並說顏寬恒可能誤會電子的東西就是電競。

接著，林昶佐與陳柏惟一同取笑顏寬恒。林昶佐說顏寬恒可能是去收錢，但收錢工作也不需要他本人去；陳柏惟則以台語嘻笑指正，是收租金啦，電競是同一個平台互相競爭，「他以前玩的電競可能是人客跟頭家」，兩者不同，顏玩的不是電競。

針對陳柏惟邀請顏寬恒PK電競時，附註表示「不能夠用你們家的機台，因為我不相信它是公平的。」林昶佐問，你不是跟他說不要用他的機台？所以顏可能以為是指「麻仔台」那種。陳柏惟則回應，台灣跟日本的機台設定不同，並解了日本電競與台灣不同處。