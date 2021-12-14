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周玉蔻爆料菲傭命案「內臟被掏空」　顏寬恒怒：新聞暴力對我就好

▲▼顏寬恒豪華招待所開拆。（圖／記者白珈陽攝）

▲周玉蔻再爆料菲傭命案「遭姦殺掏空內臟」，顏寬恒動怒。（圖／記者白珈陽攝）

記者游瓊華／台中報導

媒體人周玉蔻今天在臉書上再度爆料，指「在地人」說顏寬恒父親顏清標擔任台中縣議會議長時，曾發生阿公菲籍女看護離奇喪命」，媒體詢問顏寬恒回應，顏寬恒怒批這些案子都已經結案、定讞，被有心人士惡意炒作，「什麼被姦殺、內臟被掏空，台灣是沒法律沒司法嗎？」

顏寬恒不滿地說，現在因為選舉到了，一堆阿貓阿狗未經查證就亂講話，部分媒體用說故事的方式來進行政治操作，也質疑爆料者是什麼心態，要如此傷害二位老人家，「新聞暴力沒關係，對我就好！」

▲周玉蔻再爆料菲傭命案，顏寬恒怒「新聞暴力對我就好」。（圖／翻攝周玉蔻）

▲周玉蔻再爆料菲傭命案。（圖／翻攝周玉蔻臉書）

顏寬恒說，奶奶當年第四度中風、生活完全不能自理，爺爺那時候也60幾歲，外傭剛到台灣二星期，因為想念家鄉小孩導致精神障礙，砍傷了服務處一名賴姓女員工，但賴女包紮傷口回來找不到外傭，才發現她在房間自殺了，也有留遺書「說在台灣迷失了。」

顏寬恒也提到，這很明確是精神上的不穩定自殺事件，現在因為選舉到了，電視上的阿貓阿狗隨便講也不查證，媒體來訪問，他說明後也不更正不下架道歉，「用說故事的方式來對我進行政治操作，新聞暴力沒關係，對我就好，對其他人不只不厚道，也會讓人看不起。」

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