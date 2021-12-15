北市議會通過重發敬老金　柯文哲重砲痛斥藍綠「為選票集體墮落」

記者陳家祥／台北報導

台北市議會日前通過重新發放每年1500元的重陽敬老金，15日更透過政黨協商達成共識，不再邀提送覆議案的柯文哲說明，直接在下週三以無記名方式表決。為此，大為光火的柯文哲晚間在臉書發文，列舉4大重點不該重發敬老金，並直斥議員不要集體墮落、為爭取選票而妥協。

柯文哲15日在臉書表示，今天已經將重陽敬老金的覆議案送到台北市議會。他表示，11月10日，台北市議會逕行通過重發重陽敬老金自治條例，接著列出4大理由，強調無法認同該決議，也要向所有台北市議會的代議士、市民朋友、甚至全國人民，述說我堅持的理由。

一、 立法機關逕自通過增加預算之法案，違法違憲

要人民守法，政府要先守法。根據釋字第391號解釋：立法機關不得為增加支出之提議。如果臺北市議會要重發敬老金，要先說明錢要從哪裡來？否則此例一開，以後議會想要大撒幣，搶自己的選票，就可以隨便喊價，要求縣市政府埋單，這已經違背了行政權與立法權分立的原則。

二、各縣市政府狂舉債、債留子孫

根據監察院2019年的調查報告，地方政府財政狀況普遍欠佳，卻每年發放重陽敬老金，5年增幅高達8成，光是107年全台就發了89億。監察院早已要求衛福部要督促縣市政府檢討，不能因此排擠其他社福經費運用，造成社福資源嚴重錯置。如今，全台各縣市長還是在重陽節挨家挨戶用紅包袋發錢給長者，借錢舉債，用你的錢買你的票，典型的債留子孫！

三、老年比例逐年升高 青壯年負擔日益沉重

台灣超高齡社會將在2025年到來，老年人口將多達469萬、扶老比高達30.9%，等於每3個年輕人要扶養1位老人。而臺北市目前65歲以上人口已有50萬2686人，老年人口比例很快就要突破20%，如果普發長者敬老金，明年至少要發10.8億、後年是11.1億，2028年會超過13億、2031年14億，這是年輕人扶不起的未來。

四、不利長遠規劃 一次性社福禮金應徹底檢討

照顧長者不是只有在重陽節這一天，更長久的長者照護系統必須先建立。光是社會局的老人福利服務支出，就從我上任前的27億增加到109年的58億，我們增加老人日間照護地點、補助九成左右長者每年9912元的健保費、增設長者專屬運動場域、增加捷運站出入口電扶梯，我們要讓臺北真正成為高齡友善 的城市。

柯文哲說，1個禮拜後，台北市議會要為台灣寫下什麼樣的歷史？是一群進步的議士朝著促進國家社福政策，有規劃、有理想的前進，不計較選票流失？還是集體的墮落、為爭取選票而妥協？

柯文哲表示，在此，誠懇的期盼各位議員、市民朋友，和我一起捍衛台北市財政紀律、站穩光榮城市的價值，台北市不能走回頭路，一起堅持兼顧國家整體利益的社會福利，讓我們勇敢，不管有沒有選票，一起挑戰、說服這個世界。