　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市議會通過重發敬老金　柯文哲重砲痛斥藍綠「為選票集體墮落」

▲北北桃三位市長柯文哲、侯友宜、鄭文燦出席第19屆遠見高峰會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市議會日前通過重新發放每年1500元的重陽敬老金，15日更透過政黨協商達成共識，不再邀提送覆議案的柯文哲說明，直接在下週三以無記名方式表決。為此，大為光火的柯文哲晚間在臉書發文，列舉4大重點不該重發敬老金，並直斥議員不要集體墮落、為爭取選票而妥協。

柯文哲15日在臉書表示，今天已經將重陽敬老金的覆議案送到台北市議會。他表示，11月10日，台北市議會逕行通過重發重陽敬老金自治條例，接著列出4大理由，強調無法認同該決議，也要向所有台北市議會的代議士、市民朋友、甚至全國人民，述說我堅持的理由。

一、 立法機關逕自通過增加預算之法案，違法違憲

要人民守法，政府要先守法。根據釋字第391號解釋：立法機關不得為增加支出之提議。如果臺北市議會要重發敬老金，要先說明錢要從哪裡來？否則此例一開，以後議會想要大撒幣，搶自己的選票，就可以隨便喊價，要求縣市政府埋單，這已經違背了行政權與立法權分立的原則。

二、各縣市政府狂舉債、債留子孫

根據監察院2019年的調查報告，地方政府財政狀況普遍欠佳，卻每年發放重陽敬老金，5年增幅高達8成，光是107年全台就發了89億。監察院早已要求衛福部要督促縣市政府檢討，不能因此排擠其他社福經費運用，造成社福資源嚴重錯置。如今，全台各縣市長還是在重陽節挨家挨戶用紅包袋發錢給長者，借錢舉債，用你的錢買你的票，典型的債留子孫！

三、老年比例逐年升高 青壯年負擔日益沉重

台灣超高齡社會將在2025年到來，老年人口將多達469萬、扶老比高達30.9%，等於每3個年輕人要扶養1位老人。而臺北市目前65歲以上人口已有50萬2686人，老年人口比例很快就要突破20%，如果普發長者敬老金，明年至少要發10.8億、後年是11.1億，2028年會超過13億、2031年14億，這是年輕人扶不起的未來。

四、不利長遠規劃 一次性社福禮金應徹底檢討

照顧長者不是只有在重陽節這一天，更長久的長者照護系統必須先建立。光是社會局的老人福利服務支出，就從我上任前的27億增加到109年的58億，我們增加老人日間照護地點、補助九成左右長者每年9912元的健保費、增設長者專屬運動場域、增加捷運站出入口電扶梯，我們要讓臺北真正成為高齡友善 的城市。

柯文哲說，1個禮拜後，台北市議會要為台灣寫下什麼樣的歷史？是一群進步的議士朝著促進國家社福政策，有規劃、有理想的前進，不計較選票流失？還是集體的墮落、為爭取選票而妥協？

柯文哲表示，在此，誠懇的期盼各位議員、市民朋友，和我一起捍衛台北市財政紀律、站穩光榮城市的價值，台北市不能走回頭路，一起堅持兼顧國家整體利益的社會福利，讓我們勇敢，不管有沒有選票，一起挑戰、說服這個世界。

►就是這件了！送男友當禮物

ET快訊
7年錢都他出「女友45胖到90kg」鬧分手！房東開衣櫃找人嚇
陶晶瑩搭高鐵野生捕捉男星！悄舉手機偷拍：聽他一路唬爛
金管會打炒房再出招！　最快年底啟動金檢
新娘「背面全裸」只穿小丁扭臀磨蹭　艷舞片流出！賓客嗨翻
李靚蕾「閨蜜圈全是大咖」　爆乳參加林志玲婚禮惹議
「大陸第一懶人」吃飯只要爸媽餵！雙親病逝23歲就活活餓死
冷氣團＋鋒面夾擊！颱風攪局「狂炸雨彈」　急凍12度時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳佩琪批北市衛生局、禾馨　取巧走歪路的醫療院所「不可取」

公投前夕藍綠白造勢拚講　北市交管、疏導措施出爐

三接公投通過影響半導體產業供電？　經濟部：會付出別的代價

北市議會通過重發敬老金　柯文哲重砲痛斥藍綠「為選票集體墮落」

謝龍介稱吃萊豬「睪丸縮水」嗆辯論　民進黨立委齊轟很丟臉

公投亂戰讓黨內炸鍋　藍中常委：當初改「兩同意兩支持」較有緩衝空間

吃誠實豆沙包？　林為洲：要不是當年民進黨反對，我們早開放萊豬了

礁溪列管老樹撞外環道恐遭移植　地主北上陳情力爭原地保留

全力催票！國民黨發出集結令：全國民代同步站路口街講

馬英九批監院核四報告「非常綠」　田秋堇：貼標籤是最廉價的迴避

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

渣男！曾莞婷遭劈...周曉涵「男友娶別人」　宥勝聽了共感：老婆的故事

王思佳嗆「綠茶婊女星」網肉搜：是賴薇如　再翻出曾「偷約閨蜜前男友」她臉秒僵

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

三寶相遇出事惹！貨車違停紅線　租賃車沒抓準距離...側面大擦撞

陳佩琪批北市衛生局、禾馨　取巧走歪路的醫療院所「不可取」

公投前夕藍綠白造勢拚講　北市交管、疏導措施出爐

三接公投通過影響半導體產業供電？　經濟部：會付出別的代價

北市議會通過重發敬老金　柯文哲重砲痛斥藍綠「為選票集體墮落」

謝龍介稱吃萊豬「睪丸縮水」嗆辯論　民進黨立委齊轟很丟臉

公投亂戰讓黨內炸鍋　藍中常委：當初改「兩同意兩支持」較有緩衝空間

吃誠實豆沙包？　林為洲：要不是當年民進黨反對，我們早開放萊豬了

礁溪列管老樹撞外環道恐遭移植　地主北上陳情力爭原地保留

全力催票！國民黨發出集結令：全國民代同步站路口街講

馬英九批監院核四報告「非常綠」　田秋堇：貼標籤是最廉價的迴避

11月人民幣存款餘額微增　個人戶連10月下滑

白馭珀遭世界排名13高橋沙也加直落二　世錦賽女單32強止步

陳佩琪批北市衛生局、禾馨　取巧走歪路的醫療院所「不可取」

公投前夕藍綠白造勢拚講　北市交管、疏導措施出爐

金門與莊福文教基金會簽約　擴大金門野生動物保育救傷量能

三接公投通過影響半導體產業供電？　經濟部：會付出別的代價

7年增13萬噸垃圾量　桃園元旦起試辦「廚餘全回收」

北市議會通過重發敬老金　柯文哲重砲痛斥藍綠「為選票集體墮落」

6層樓高「米娜瓦之樹」點燈　中部最大麗寶耶誕新年城登場

北部象迷注意！兄弟19日推封王福箱免費參加簽名會

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

政治熱門新聞

快訊／遭爆角逐台北市長！　謝震武回應了

連2人確診！北市中正區某防疫旅館淨空　員工、旅客29人採檢出爐

傘兵跳傘重摔柏油路面　驚險畫面曝光

快訊／林昶佐曝「從沒排斥民進黨」　規劃長遠的路還是要加入　

中研院1千多人採檢全陰性！　黃珊珊：可以暫時放心

周玉蔻再爆料菲傭命案　顏寬恒怒了

謝金河：公投否決美豬　「金融、股市負向壓力增」

蔣萬安支持度甩開陳時中　綠營有意拱謝震武對戰

柯文哲談高嘉瑜：愛到卡慘死！

綠營爆公投結果劇本　揭蘇貞昌全攻略

獨／柯文哲再聘韓營人士！找來「超人氣教授」任民眾黨副祕書長

許淑華幫林秉樞喬警力？　徐巧芯：新潮流背景有多硬

LIVE／黃珊珊主持北市防疫記者會

解隔後確診Ct值12　黃珊珊：不排除飯店內感染

更多熱門

相關新聞

陳佩琪批北市衛生局、禾馨診所

陳佩琪批北市衛生局、禾馨診所

林秉樞被爆於7月在禾馨診所施打特權疫苗，但禾馨診所營運長林思宏稱，林秉樞是以「護理師同住男友」身份接種殘劑；而北市衛生局也於13日當天提及，因為禾馨上午結算殘劑、下午晚診也結算殘劑，未違反中央規範。不過，台北市長柯文哲的妻子陳佩琪15日批評，一天結算好幾次，就能取巧生出許多殘劑，「取巧走歪路的醫療院所實在不可取。」

台北馬19日登場　北捷首班車提前

台北馬19日登場　北捷首班車提前

解隔後確診Ct值12　黃珊珊：不排除飯店內感染

解隔後確診Ct值12　黃珊珊：不排除飯店內感染

柯文哲爆「疫苗放到過期」被陳時中打臉　他揪網友檢舉：散播不實謠言

柯文哲爆「疫苗放到過期」被陳時中打臉　他揪網友檢舉：散播不實謠言

連2人確診！北市中正區某防疫旅館淨空　員工、旅客29人採檢出爐

連2人確診！北市中正區某防疫旅館淨空　員工、旅客29人採檢出爐

關鍵字：

柯文哲柯P台北市重陽敬老金

讀者迴響

熱門新聞

王力宏驚傳離婚了！知情人揭內幕

王力宏爆「離婚最後稻草」曝光！5年前就想分開

北上給男友驚喜！桃園女到公司門口心碎了

王力宏老婆「超強大背景曝光」！

即／Ct值12新案「解隔返宜蘭」！足跡曝光

快訊／王力宏認了離婚！

邱澤閃婚羞認1事很幸福！許瑋甯認定終身關鍵

麻古茶坊連3天全門市「買1送1」

黃偉晉「右眼突見瘀青」！　急奔眼科開刀：嚇歪

KID看她1舉動崩潰飆髒話！　車內狂唸峮峮2小時

林韋君爆熱戀張勛傑！「打包回家3小時」

王力宏驚傳8年婚斷！經紀人回應

黑人牙膏走入歷史　改名「好來」

違規左轉撞癱騎士　判賠天價4029萬

雷伊今將轉中颱恐大迴轉路徑曝　這天起全台有雨

更多

最夯影音

更多
愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次
轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面