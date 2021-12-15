今年來一道不一樣耶誕大餐　試試台灣版「垃圾Plate」

▲台中一家咖啡業者引進美國的「垃圾Plate」，提供民眾不一樣的耶誕大餐。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

充滿歡樂和祝福的聖誕節即將到來，各大餐廳都推出各式各樣的耶誕大餐，台中市有家咖啡業者全台首創引進美國的「垃圾Plate」，「垃圾Plate」源自紐約中下階層的料理，將通心粉、炸薯條、馬鈴薯和肉片等食材堆積成小山，再淋上特調醬汁，俗擱大碗，便宜又能吃飽，是藍領階級最愛的美食，業者開發台灣版「垃圾Plate」，希望提供民眾今年不一樣的選擇。

業者表示，「垃圾Plate」源自美國紐約的工業大城羅徹斯特，當地人稱之垃圾特餐，是街上每間店必有的特色城市料理，當地的棒球隊還會在自己的場地舉辦垃圾派對，垃圾特餐最大的特色就是將各類主食，如通心粉、馬鈴薯、炸薯條、肉類堆成小山，再淋上滿滿的不同醬汁，堆疊出濃郁卻極具特色的口感，看上去就是一道色彩繽紛又豐富、超有份量的美食大餐。

業者特地將垃圾特餐從地球的另一端引進台灣，使用通心粉及主廚手打的新鮮馬鈴薯泥做為基底，結合台灣在地食材與料理方式，例如鹹蛋黃醬炒中卷；或是將新鮮青蔥與松阪豬大火快炒，搭配韓國泡菜，上桌前再淋上紅醬、黃芥末醬等特調醬汁，每一種醬料都堅持自己熬煮，不添加人工防腐劑，因此看似熱量很高的垃圾盤，實際上熱量不到一半。

疫情逐漸緩和，國人出國心情更加迫切，目前雖然出國仍有困難，但在台灣也能享用到美國特色料理，民眾要去台中火車站搭車旅遊前，不妨先去鐵鹿大街商店街，品嘗異國料理，吃吃不一樣的耶誕大餐。