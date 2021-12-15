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三接公投通過影響半導體產業供電？　經濟部：會付出別的代價

▲▼「臺美經濟繁榮夥伴對話」會後記者會今日舉行，經濟部王美花部長、陳正祺次長、科技部吳政忠部長、外交部俞大㵢次長、國發會施克和副主委、國家通訊傳播委員會孫雅麗委員及衛福部吳秀梅署長等官員出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲經濟部次長陳正祺。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

四大公投將在本周六登場，昨（14日）有媒體報導台積電高層憂心國內供電穩定問題，而此次珍愛藻礁公投就牽動觀塘液化天然氣接收站建設、北部供電問題，面對立委提問，若公投通過是否影響半導體產業供電，經濟部次長陳正祺指出，經濟部一定會維持供電穩定，但三接確實是能源供應安全的關鍵，「若通過會付出別的代價，一定要有替代的方案。」

外媒報導台積電高層憂心國內供電穩定問題，經濟部長王美花今（15）日於立法院表示，對於台積電高層的說法不予置評，經濟部對國內供電有短中長期規劃，按照政府的規劃進行就不會缺電，並強調近年來三次停電均為機械故障，而三接攸關國內供電穩定性，期盼爭取全民支持。

陳正祺指出，經濟部一定會維持供電穩定，但三接確實是能源供應安全的關鍵之一，若通過，會造成供電、減空汙相當大的衝擊，「經濟部主張穩供電、減空汙、顧藻礁，三項政策目的都要高分過關。」

對於供電替代計畫，陳正祺表示，目前三接的目的是以氣換媒，也就是發媒的電力機組要慢慢淘汰，讓天然氣機組接上，維持北部的穩定供電，若是三接遷移的話，要重新做環評等等，時間一定會延宕，延宕期間內，目前以煤發電的機組淘汰、除役的時間也會延宕。

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關鍵字：

經濟部陳正祺王美花台積電

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