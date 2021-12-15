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NHK：日本努力2年終邀台積電設廠　曾一度遭拒「被美國攔胡」

▲▼台積電。（圖／達志影像／美聯社）

▲2020年5月台積電宣布在美國亞利桑那州設廠，並寄信給日本經濟產業省婉拒赴日。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本放送協會（NHK）報導，日本政府鑑於半導體自給率過低，2019年起與台積電洽談赴日設廠，但遭美國以高額補助攔胡，台積電2020年宣布赴美設廠，一度婉拒日本邀約。

台灣晶圓代工大廠台積電今年11月終於與索尼（SONY）半導體共同正式宣布，在日本熊本市合資設立子公司JASM，預計2022年開始在當地興建晶圓廠，2024年底前開始生產，採用22奈米及28奈米製程提供專業積體電路製造服務。

NHK報導指出，日本的半導體自給率在2018年時僅約27%，7成以上仰賴國外進口，且日本廠商目前的技術與資金追不上業界，無法自行生產未來亟需的具高度演算處理能力的半導體。

在此情形之下，台積電11月宣布與索尼共同在熊本縣菊陽町設廠，投資額約8000億日圓，其中日本政府最高將補助建設經費的一半，不僅在今年度的追加預算中編列支出，還提出可提供補助的相關法律修正案。

報導指出，日本傾舉國之力向外國半導體大廠招商，主因是全球都在競逐最先端技術，契機則是美國前總統川普執政時期發生的孟晚舟事件。

當時美國川普政府對中國採取強硬態度，指控中國電信業巨擘華為違反美國制裁伊朗的規定、涉嫌詐欺匯豐銀行等，加拿大2018年12月應美國要求，在溫哥華機場逮捕華為副董事長孟晚舟，她在今年9月才獲釋返回中國。

川普隨後在2019年5月簽發總統令，以國安威脅為由將華為列入貿易黑名單，禁止美國企業在未經政府許可下提供華為零組件和技術。

日本經濟產業省因此擔憂，日本有約11%的半導體來自中國，美國的動作恐會導致無法採購中國生產的半導體；加上若兩岸情勢緊繃，另外33%從台灣進口的半導體恐也將拉警報，進而危及日本國內其他產業。

經產省負責人透露，2019年左右開始與台積電接觸，在檯面下邀請台積電赴日設廠，台積電方面的反應也還算不差，對赴日有興趣，雙方持續進行交涉。

不過2020年5月台積電宣布在美國亞利桑那州設廠，並寄信給日本經濟產業省婉拒赴日。

報導說，美國政府此時表態將補助台積電設廠經費約數千億日圓。擁有谷歌（Google）、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）等大型企業的美國，預料未來對最先進半導體的需求仍將持續成長，反觀日本缺乏如同美國的「強力政府補助與需求」，使得台積電設廠一事被川普政府「整碗捧去」，也讓日本更加體認到經濟安全保障的重要性。

日本政府並未因此放棄向台積電招商，認為此時一旦停手，日本半導體產業將萬劫不復。

所幸在晶圓切割等半導體後端製程上，日本有不少企業的技術領先全球，日本政府藉由這些企業與台積電斡旋，爭取到台積電今年2月決定在日本茨城縣筑波市設立材料研發中心。

隨後又因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）造成的全球供應鏈混亂與半導體大缺貨成為意想不到的助力，日本政府與政界有所共識，以後端製程的共同研發為入口，持續向台積電招商，並提供不輸他國的補助款。

相關人士說，直到台積電決定赴日設廠前，德國與新加坡等地都在向台積電招手，日本政府提供的補助金也成為關鍵的一步。就這樣舉國招攬努力結成果實，讓台積電終於決定在熊本縣設廠。

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