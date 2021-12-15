傳春節前後宣布直攻2024？　侯友宜：大家想太多了

▲新北市長侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）

記者楊蕓／新北報導

新北市長侯友宜13日發表千字文闡述公投立場，隨即引發政壇熱議，外傳新北市長侯友宜將於農曆春節前後作「重大宣布」，更傳出侯可能將棄選2022、直攻2024總統大選。對此，侯友宜15日出席市政會議受訪被問到此事時直言「大家想太多了」，他強調，該文的內容只是想傳達讓人民作主的核心價值，這也是他當時出來選舉的目的。

「大家想太多了！」侯友宜表示，他所寫的內容只是想傳達自己的核心價值，也就是當時出來選舉的目的，希望中華民國在台灣這塊土地，每一個人都能夠團結在一起，不要對立、不要衝突，大家攜手合作，全力守住台灣這塊寶地，找回每一個人善良、純樸、團結的心，努力做事，好好的往前走。

侯友宜說，這也是他3年多前所說的一段話，他當警察時也是用這個信念守護人民的安全，我只不過把我當年的這些行動以及價值再度的跟所有的市民朋友來做報告而已，所以大家真的不要想太多了啦！

被問到1218當天是否會去投票，侯友宜說，去投票本來就是他該盡的責任，至於公投投票，本來就都會去宣傳，鼓勵大家只要經過反思、理性的思考後，「由人民自己來做主」，而新北市也會依法行政，像是垃圾車因選委會的需要而去宣傳，新北市都照做，只要行政上依法行政的作為都會去做。