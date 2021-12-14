3歹徒搶超商ATM100萬！警2小時速逮　侯友宜親赴現場慰勞

▲新北警花2小時逮捕超商搶匪，侯友宜晚間前往慰勞。（圖／新北市府提供，下同）



記者黃巈禾／新北報導

新北市五股區一間超商今（14日）下午5時發生搶案，2名持槍歹徒尾隨保全進到超商，趁保全在收取提款機現金時，搶走約100多萬元現金，另1人在外頭開車接應，3人拿到錢後立刻上車逃逸，蘆洲警分局獲報後立刻通報攔截圍捕，短短2小時內，三峽警方將3名搶匪逮捕。新北市長侯友宜也立刻趕往現場，慰問緝匪有功的人員。

據了解，當時三峽分局吉埔派出所所長張凱昱接獲勤務中心通報，涉案車輛從桃園市大溪區沿台七乙線返回三峽區後，立即通報線上巡邏員警在醒心橋守望埋伏，張凱昱自己也騎乘警用機車趕到現場指揮，但就在中途，突然發現涉案車輛在對向車道，他立刻掉頭尾隨，並持續向勤務中心回報歹徒位置。

當車輛行經三峽區中正路二段、中園街路口時，車輛因紅燈受阻，張凱昱見時機成熟立即上前將涉案車輛攔停，並通報線上警力支援，順利逮獲三名搶匪，也搜出作案工具及搶得的現金。

侯友宜在晚間8時40分由局長黃宗仁陪同下，抵達查獲現場，當時3名搶匪還正在被警方壓制搜索，鑑識人員也忙著現場採證，侯友宜不驚擾辦案人員，對於攔截圍捕有功的所長及警察同仁，他除了問候同仁有無受傷外，也讚賞警方運用科技辦案，在最快速度調閱監視器，鎖定作案車輛，並以最快速的通報攔截圍捕，鄰近分局更發揮合作夥伴的關係。

侯友宜強調，捍衛民眾的生命安全是第一要務，犯罪不可能停止，但新北市絕對會做到，「只要你趕來新北市犯罪，我一定把你繩之以法」的決心。