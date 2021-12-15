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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

1218公投禁在投票所喧擾　違者可處1年以下有期徒刑

▲▼投票所四周禁止喧嘩。（圖／中選會提供）

▲投票所四周禁止喧嘩。（圖／中選會提供）

記者杜冠霖／台北報導

12月18日四大公投進入最後倒數階段，正反雙方針對各議題持續激烈交鋒，中選會則提醒，投票當天仍可宣傳公投或提出公投民調，但投票所四周30公尺內，依公民投票法第42條規定，若有喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票，經警衛人員制止後仍繼續為之者，處1年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣1萬5千元以下罰金。

原定8月28日辦理的110年全國性公民投票，因應COVID-19疫情依法改定於12月18日舉行投票，投票時間從當天上午8點至下午4點。

中選會表示，公民投票法於投票日當天並無禁止宣傳之規定，惟投開票所四周30公尺外，若有妨害或擾亂投票順暢進行，或妨害民眾自由行使其投票權之不法行為，按其情節輕重，仍可能違反刑法第142條、第147條妨害投票秩序罪之規定。

中選會指出，至投票所四周30公尺內，依公民投票法第42條規定，有喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票，經警衛人員制止後仍繼續為之者，處1年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣1萬5千元以下罰金。

同時，民眾如於投開票所內，有穿著佩帶具有公民投票相關文字、符號或圖像之貼紙、服飾或其他物品，或是在場喧嚷或干擾、勸誘他人投票或不投票，不服制止者，則依公民投票法第22條第1項第1款規定，主任管理員應會同主任監察員令其退出，經令其退出而不退出者，依公投法第43條規定，係處行為人2年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣20萬元以下罰金。

中選會也說，此次公民投票的投票權人年齡資格，依法仍以原法定公投日（即110年8月28日）前一日已滿18歲以上者為限，也就是民國92年8月28日以前（包括當日）出生的人有公投投票權，至於110年8月28日以後才滿18歲者，尚無此次之公民投票權。

▲▼公投須知,公投流程。（圖／中選會）

▲中選會公布具投票權人的資格。（圖／中選會）

中選會提醒，有投票權人資格的民眾，110年8月9日（含當日）以後遷出戶籍者，仍應在原戶籍地投票所投票。同時，投票權人也可以透過電腦或手機進入中選會「110年全國性公民投票專區」網站，就可以看到「我要去哪投票」平台，或是在內政部戶政司全球資訊網「110年全國性公民投票投票所地點查詢服務」，輸入身分證字號及出生年月日後，也可查詢投開票所地點。

中選會提醒，投票權人投票當天記得攜帶國民身分證、印章及投票通知單，並配合選務防疫措施，先做好決定後再進入投票所領票、圈票及投票，投票就可快速又安心。

為了方便讀者快速了解如何投票與注意事項，《東森新媒體ETtoday》特別整理了10個QA懶人包，內容如下：

Q1　投票時間

A : 今年12月18日（星期六）上午8時起至下午4時止。

Q2　投票權人資格

A : 中華民國國民、年滿18歲（民國92年8月28日以前、包括當日出生者）、現居中華民國6個月以上、無受監護宣告（禁治產宣告）尚未撤銷者。

Q3　投票要帶什麼？

A : 國民身分證、印章、投票通知單，並佩帶口罩。

Q4　在哪投票？

A : 內政部自12月13日9時起至18日下午5時，開放線上查詢，民眾只要到「110年全國性公民投票投票所地點查詢服務」，輸入國民身分證統一編號、出生日期、圖形驗證碼，即可查詢。

Q5　投票注意事項

（一）勿攜帶武器或危險物品入場。
（二）勿攜帶行動電話或具攝影功能的器材進入投票所，但已關閉電源的行動裝置不在此限。
（三）勿佩帶公投相關文字、符號或圖像的貼紙、服飾或其他物品，也不得在場喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票。
（四）逾時不得進入投票所，已於規定時間內到達投票所尚未投票者，仍可投票。
（五）排隊時，投票所內保持1.5公尺以上、投票所外保持1公尺以上距離。
（六）將通投票投入對硬票匭後，不得逗留或將公投票攜出投票所，若將公投票攜出投票所，依法處1年以下有期徒刑、拘役或科新台幣1萬5千元以下罰金。
（七）居家隔離者、居家檢疫者，以及符合病例定義之「嚴重特殊傳染性肺炎」通報個案於接獲通知檢驗結果前，不得進入投票所投票及參觀開票。

▲▼公投須知,公投流程。（圖／中選會）

▲公投須知,公投流程。（圖／中選會）

Q6　公投票顏色、樣式

第17案：白色
第18案：淺黃色
第19案：淺粉紅色
第20案：金黃色

▲▼公投票樣式、投票流程。（圖／翻攝中選會網站）

▲公投票樣式、投票流程。（圖／翻攝中選會網站）

Q7　公投票有下列情事之一無效

（一）不用選舉委選會製發的公投票。
（二）同時圈選同意及不同意。
（三）所圈位置不能辨別為同意或不同意
（四）圈後加以塗改
（五）簽名、蓋章、按指印、加入任何文字或符號。
（六）將公投票撕破。
（七）將公投票汙染致不能辨別所圈為同意或不同意。
（八）完全空白。
（九）不用選舉委員會準備的圈選工具。

Q8　投票六步驟

1、於檢疫站測量體溫、酒精消毒，額溫37.5度以上者由工作人員引導至防疫遮屏進行投票。
2、出示證件給現場工作人員確認身分。
3、經核對身分後，蓋章並領取公投票，若沒攜帶印章得以簽名代替，若無法簽名者得以指印代替。
4、進入圈票處內，使用圈選工具圈選。
5、將公投票對折後，投入對應的票匭中。
6、完成投票後，不得再次進入投票所。

▼公投票樣式、投票流程。（圖／翻攝中選會網站）

▲▼公投票樣式、投票流程。（圖／翻攝中選會網站）

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