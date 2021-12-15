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BMW男酒駕撞變電箱！害241戶停電　一度拒酒測辯「友人開的」

記者高堂堯／南投報導

郭姓男子14日晚間酒後駕駛，開著BMW轎車行經草屯鎮，失控猛力撞上路旁變電箱，不但愛車嚴重受損，也波及到路邊停放車輛，電電箱更當場故障、造成周邊多達241戶民宅停電；警方到場處理時，郭男一度閃躲不願接受酒測，還辯稱是朋友開的車，最後依公共危險罪遭送辦，台電也緊急派員花了3個多小時才全數恢復受害戶電力。

▲男子酒駕撞壞路旁變電箱造成大停電，一度還閃躲酒測、推責給朋友。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲男子酒駕撞壞路旁變電箱造成大停電，一度還閃躲酒測、推責給朋友。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方指出，61歲的郭姓男子昨晚飲酒後，9時許開著BMW轎車途經草屯鎮富林路1段579號（柏克萊幼兒園）對面，疑因不勝酒力、車身偏移，把路旁一只變電箱撞得東倒西歪，部分零件還噴飛到對向車道、傷及另一輛福斯轎車的鈑金；郭男勉強再往前開了100米，因車體壞損過重而停靠在路邊，疑似同車女性友人也受傷。

▲男子酒駕撞壞路旁變電箱造成大停電，座車停靠在路邊。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲男子酒駕撞壞路旁變電箱造成大停電，座車停靠在路邊。（圖／記者高堂堯翻攝）

由於變電箱損壞，周邊住戶立刻大停電，許多人跑到屋外查看並報案，警方和消防隊獲報後派員趕抵現場，發現肇事駕駛竟不在車上，找了一陣子才在10幾公尺外的路旁發現郭男，無辜遭波及的福斯轎車36歲陳姓駕駛也氣不過上前理論。

郭男醉言醉語地向警方說：「我有喝啦！我也沒有不承認啊！」卻在警方要進行酒測時一度轉身要逃離現場，被警方一把拉回才乖乖吹氣檢測，酒測值高達0.8毫克，郭男卻還辯稱車子是同行友人開的，他只是坐在副駕駛座，警方訊後仍以公共危險罪嫌將他移送法辦。

至於昨晚一度傳出現場周邊多達千戶停電，台電南投區處澄清，昨晚9時02分配電設備遭車輛撞損造成供電線路跳脫，經查第一時間約有241戶用戶停電，立即派員查修並隔離故障區段後送電，僅剩28戶停電；後續仍積極搶修更換亭置式變壓器配電設備，已於今日凌晨1時25分全部復電。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。
 

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關鍵字：

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