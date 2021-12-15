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1至9月酒駕死亡233人較去年增　交通部曝兩大酒駕高風險時段

▲高雄市一名男子涉嫌酒駕，自撞分隔島 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲交通部呼籲吃過薑母鴨等含酒精料理可能導致無自覺酒駕。示意圖。（圖／記者吳奕靖攝）

記者許維寧／台北報導

根據交通部道安會統計，今年1至9月間因酒駕導致死亡人數達233人，相較於去年同期增加13.7%。道安會也表示，酒駕高峰時段為下午16時至晚間20時，以及晚間20時至午夜24時，其中下午16時至晚間20時多為白天飲酒所導致。呼籲民眾，不論白天黑夜都要留意無自覺酒駕，聚餐時若有吃麻油雞、薑母鴨等含酒精料理都要避免酒後開車。

年關將近餐敘越來越多，交通部道安會與台灣酒與社會責任促進會合作並於今日（12/15）召開記者會，呼籲民眾留意隔夜醉和無自覺酒駕問題。道安會統計，由於提高酒駕罰則，近年酒駕件數、死亡人數逐年地，今年一至九月間酒駕案件導致受傷人數相較去年同期減少590人，下降約7.1%，但酒駕死亡人數仍達233人，相較去年同期增加28人、約13.7%。

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交通部政務次長陳彥伯表示，近年因為酒駕重罰，酒駕人數雖逐年下降，但交通部也發現下降幅度已達停滯階段，加上今年一至九月間酒駕肇事死亡人數仍較去年增，酒駕重罰的效應可能正在遞減中。

再者，陳彥伯也說，交通部統計下午16時至晚間20時，以及晚間20時至午夜24時都是民眾易酒駕時段，尤其下午16時至晚間20時佔全天後時段比例約26%，晚間20時至午夜24時亦高達22%，還有不少酒駕事件是出現於隔日清晨，未來希望透過調整執法時段，遏止酒駕問題。

酒與社會責任促進會理事長鄭健發則表示，下午16時至晚間20時成為高佔比時段，代表民眾對酒類飲料酒精佔比、酒精代謝缺乏正確認識，如民眾天冷吃麻油雞、薑母鴨體內殘留的酒精確實可能超過酒測值，造成無自覺酒駕，建議民眾吃過含酒精料理後可尋求代駕、計程車等服務。

另外，台北市交通大隊員警陳德威和顏焌岳也分享，近年也發現部分宿醉也變成酒駕事件的案例，民眾可能前天已經睡過一覺，但早上開車出門仍超標，代表每個人代謝酒精的能力不一、酒精殘留於體內的時間也不一樣，卻會導致駕駛人反應變慢，建議民眾應嚴格管理酒後第二天的行程。

▲交通部今召開記者會，呼籲民眾年節聚餐當心無自覺酒駕。（圖／記者許維寧攝）

▲交通部今召開記者會，呼籲民眾年節聚餐當心無自覺酒駕。（圖／記者許維寧攝）

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關鍵字：

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