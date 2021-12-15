　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男大生約3妹夜唱喝酒　開老爸車拒檢撞小黃！修車+5萬4罰單慘了

▲▼陳姓男大生喝完啤酒遇警攔查，拒檢逃逸撞上計程車，車子的傳動軸都撞斷 。（圖／記者游宗樺攝）

▲陳姓男大生喝完啤酒遇警攔查，拒檢逃逸撞上計程車 。（圖／記者游宗樺攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男大生與朋友約了3個妹到錢櫃歡唱飲酒，結束後開車載友人離開，卻因行車軌跡偏移，遭警方攔查，男大生一時心慌、擔心喝了一罐啤酒會酒測超標，於是先假意配合再加速逃逸，一路蛇行闖紅燈，最後撞上計程車停下，被趕抵的警員壓制逮捕，除依公共危險罪移送外，違規部分最高將罰5萬4千元。

據悉，21歲陳姓男大生就讀大學三年級，與2男性友人約了3個妹到板橋錢櫃唱歌，席間他喝了一瓶罐裝啤酒，結束後開著老爸的白色小客車，載著17歲徐姓男高二生離開，就在行經板橋縣民大道、重慶路口時，因為行車軌跡左右偏移，被巡邏警員發現後攔查。

▼陳姓男大生開老爸的車子，連傳動軸都撞斷 。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼陳姓男大生喝完啤酒遇警攔查，拒檢逃逸撞上計程車，車子的傳動軸都撞斷 。（圖／記者游宗樺攝）

陳男擔心一罐啤酒會酒測超標，於是先假意配合靠邊停車，突然間猛踩油門加速逃逸，一路蛇行、闖紅燈，開了約2公里，最後在縣民大道三段、太和街口撞上一部計程車後停下，造成司機輕傷，更撞斷老爸車的傳動軸，隨即被趕到的警方逮捕。陳男經酒測值0.1毫克，並未超標，但他蛇行、闖紅燈被依妨害公眾往來公共危險罪移送偵辦，另外違規部分將最高裁罰5萬4千元。

他奶奶的美麗小秘訣
 

►就是這件了！送男友當禮物

ET快訊
兒子LINE的訊息都是「亂碼」　破門驚見他倒臥浴室3天
柯P爆有莫德納報廢　莊人祥強調有用完「給實驗動物打」
快訊／國3北上「2車追撞」　車流紫爆
Ct12女隔壁房也確診！發病日更早　不排除列本土
39歲警遭BMW撞死！　妻帶4歲雙胞胎女兒悲送
銅鑼灣世貿中心大火！　上百人受困
快訊／Ct值12新案擴大？　旅館同樓層又1確診
快訊／八方雲集明起漲價！　鍋貼、水餃都變貴
快訊／中研院「擴大採檢465人」　最新檢驗出爐
快訊／今爆1死亡個案！　另增7例境外移入
LIVE／解隔2天確診「憂7+7攔不住病毒」　指揮中心最新說
林昶佐投震撼彈　「從沒排斥加入民進黨」
林智勝、王勝偉不在60人名單　兄弟回應了
輝瑞新冠口服藥試驗結果驚人！　對Omicron也有效

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

討房租被放鳥太多次！5煞安全帽狂砸帽T男　豬隊友全錄PO網

土地「空降折線」微調變占用　美容師自學討公道

上蘇花改注意！車牌辨識系統揪欠費　他當場繳清7.8萬免扣車

快訊／國三北上大溪段「2車追撞」！車流紫爆

小王想看私密照！人妻竟要老公幫拍　他驚覺頭頂「12頂綠帽」崩潰

快訊／瑞芳台二線機車與小貨車對撞　男騎士噴飛趴地命危搶救中

39歲警慘遭BMW撞死！行政院追頒楷模獎章　妻帶4歲雙胞胎女悲送

兒子LINE的訊息都是「亂碼」　警破門驚見他倒臥浴室3天

男大生約3妹夜唱喝酒　開老爸車拒檢撞小黃！修車+5萬4罰單慘了

彰化國3匝道消防車拖板車碰撞　打火兄弟受傷送醫

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

渣男！曾莞婷遭劈...周曉涵「男友娶別人」　宥勝聽了共感：老婆的故事

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

三寶相遇出事惹！貨車違停紅線　租賃車沒抓準距離...側面大擦撞

超車不慎！轎車被害慘自撞護欄　再撞聯結車...嚇喊：跑馬燈跑2次

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

討房租被放鳥太多次！5煞安全帽狂砸帽T男　豬隊友全錄PO網

土地「空降折線」微調變占用　美容師自學討公道

上蘇花改注意！車牌辨識系統揪欠費　他當場繳清7.8萬免扣車

快訊／國三北上大溪段「2車追撞」！車流紫爆

小王想看私密照！人妻竟要老公幫拍　他驚覺頭頂「12頂綠帽」崩潰

快訊／瑞芳台二線機車與小貨車對撞　男騎士噴飛趴地命危搶救中

39歲警慘遭BMW撞死！行政院追頒楷模獎章　妻帶4歲雙胞胎女悲送

兒子LINE的訊息都是「亂碼」　警破門驚見他倒臥浴室3天

男大生約3妹夜唱喝酒　開老爸車拒檢撞小黃！修車+5萬4罰單慘了

彰化國3匝道消防車拖板車碰撞　打火兄弟受傷送醫

台綜院再上修經濟成長率至6.07%　明年仍需關注5大危機　

日本服飾店試穿衣「要戴頭套」！ 網驚呼：活了30歲才知道

蘋果「無線耳機」Q3出貨量下滑34％！　市佔率仍穩居第一

竹市第一座「數位愛的書庫」在虎林國中　最棒的耶誕禮物

蔡增家任副秘書長　民眾黨成清：非韓家軍

討房租被放鳥太多次！5煞安全帽狂砸帽T男　豬隊友全錄PO網

四大公投將牽動台灣經濟走向　蔡英文：關鍵72小時，請大家一起站出來

集中檢疫所菜單被讚「像坐月子」！莊人祥：盼能住得樸實吃得滿意

38歲兄弟官大元行使自由球員　本季第4人

《全明星3》力挺國軍最前線！　徐展元、蔡尚樺主持嘉年華同樂

熱褲妹洗車場「用水洗全身」　網看完影片傻眼：滑滑的

社會熱門新聞

違規左轉撞癱騎士　判賠天價4029萬

《天堂W》突鎖帳號　桃園逾千玩家組自救會

網紅名醫逃漏稅「檢舉人竟是他爸」　老父討千萬房產

信義區貴婦棄老母　「在門口哭也拒見」

3歹徒搶超商ATM　劫走100萬現金

台中碩士男是「酒吧獵人」！帶妹離開5次都沒事　第6次慘了

產婦成植物人嬰腦麻　家屬控「等醫1小時+誤判」

持槍3匪搶超商　歹徒最小才16歲

虎尾死亡車禍！騎士閃轉彎車撞電桿亡

消防夫妻勒索麥當勞7千萬　詭辯：孩子無價

快訊／女山友玉山南峰墜谷　警消尋獲已罹難

高醫涉誤判超過200件毒品　害慘16起坐冤獄

林秉樞劈腿禾馨護理師　逼診所內下跪

有錢買百萬貨卡沒錢繳罰單！新車遭拖秒付25萬

更多熱門

相關新聞

1至9月酒駕死亡233人　兩大酒駕高風險時段曝

1至9月酒駕死亡233人　兩大酒駕高風險時段曝

根據交通部道安會統計，今年1至9月間因酒駕導致死亡人數達233人，相較於去年同期增加13.7%。道安會也表示，酒駕高峰時段為下午16時至晚間20時，以及晚間20時至午夜24時，其中下午16時至晚間20時多為白天飲酒所導致。呼籲民眾，不論白天黑夜都要留意無自覺酒駕，聚餐時若有吃麻油雞、薑母鴨等含酒精料理都要避免酒後開車。

騎士酒駕闖燈被攔　猛催油門拖行員警

騎士酒駕闖燈被攔　猛催油門拖行員警

怕酒駕被逮板橋男躲警撞小黃　苦吞5萬4罰單

怕酒駕被逮板橋男躲警撞小黃　苦吞5萬4罰單

喝酒還幫老公代駕　因豬隊友露餡

喝酒還幫老公代駕　因豬隊友露餡

珠心算權威開賓士衝騎樓　酒駕累犯下場出爐

珠心算權威開賓士衝騎樓　酒駕累犯下場出爐

關鍵字：

男大生酒駕拒檢傳動軸

讀者迴響

熱門新聞

王力宏驚傳離婚了！知情人揭內幕

王力宏爆「離婚最後稻草」曝光！5年前就想分開

北上給男友驚喜！桃園女到公司門口心碎了

王力宏老婆「超強大背景曝光」！

即／Ct值12新案「解隔返宜蘭」！足跡曝光

邱澤閃婚羞認1事很幸福！許瑋甯認定終身關鍵

黃偉晉「右眼突見瘀青」！　急奔眼科開刀：嚇歪

麻古茶坊連3天全門市「買1送1」

KID看她1舉動崩潰飆髒話！　車內狂唸峮峮2小時

林韋君爆熱戀張勛傑！「打包回家3小時」

黑人牙膏走入歷史　改名「好來」

王力宏驚傳8年婚斷！經紀人回應

雷伊今將轉中颱恐大迴轉路徑曝　這天起全台有雨

邱澤❤許瑋甯準備辦婚禮！「進度全公開」

小學生穿「一間房」上學！網細看行頭驚

更多

最夯影音

更多
愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次
轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面