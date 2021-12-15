男大生約3妹夜唱喝酒　開老爸車拒檢撞小黃！修車+5萬4罰單慘了

▲陳姓男大生喝完啤酒遇警攔查，拒檢逃逸撞上計程車 。（圖／記者游宗樺攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男大生與朋友約了3個妹到錢櫃歡唱飲酒，結束後開車載友人離開，卻因行車軌跡偏移，遭警方攔查，男大生一時心慌、擔心喝了一罐啤酒會酒測超標，於是先假意配合再加速逃逸，一路蛇行闖紅燈，最後撞上計程車停下，被趕抵的警員壓制逮捕，除依公共危險罪移送外，違規部分最高將罰5萬4千元。

據悉，21歲陳姓男大生就讀大學三年級，與2男性友人約了3個妹到板橋錢櫃唱歌，席間他喝了一瓶罐裝啤酒，結束後開著老爸的白色小客車，載著17歲徐姓男高二生離開，就在行經板橋縣民大道、重慶路口時，因為行車軌跡左右偏移，被巡邏警員發現後攔查。

▼陳姓男大生開老爸的車子，連傳動軸都撞斷 。（圖／記者游宗樺攝）

陳男擔心一罐啤酒會酒測超標，於是先假意配合靠邊停車，突然間猛踩油門加速逃逸，一路蛇行、闖紅燈，開了約2公里，最後在縣民大道三段、太和街口撞上一部計程車後停下，造成司機輕傷，更撞斷老爸車的傳動軸，隨即被趕到的警方逮捕。陳男經酒測值0.1毫克，並未超標，但他蛇行、闖紅燈被依妨害公眾往來公共危險罪移送偵辦，另外違規部分將最高裁罰5萬4千元。

他奶奶的美麗小秘訣

