　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

降落傘打結！傘兵「空中掙扎」重摔落地...民眾傻了　軍方：一般情況

一名傘兵疑似被降落傘纏身。（圖／翻攝臉書社團爆廢公社公開版）

▲一名傘兵疑似被降落傘纏身。（圖／翻攝臉書社團爆廢公社公開版）

圖文／CTWANT

陸軍航特部近日在屏東潮州進行傘兵訓練，吸引不少民眾圍觀，其中一人就拍到一名傘兵在降落時，疑似因降落傘打結，導致他呈現頭下腳上的姿勢，最終平躺落地，民眾看到這幕全都嚇傻了；對此，航特部認為這樣的情況很正常，人員都有按照SOP去排除，沒有受傷。

一名網友近日在臉書社團「爆廢公社公開版」分享影片，只見當時一個個傘兵從飛機上落下，但過程中可以見到，有一名傘兵疑似因為降落傘打結，呈現一個頭下腳上的姿勢，直到落地前都還在掙扎，最終以平躺姿勢落地，現場民眾看到這幕，無不替他捏一把冷汗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO分享影片至網路，並說：「現場目擊屏東上午傘兵訓練降落傘打結差一點摔死，交管在現場，緊急救助都沒有，百姓繳納養這些官不知道在幹什麼，希望那個兵他沒事。」

事後，陸軍航特部發言人王俊傑少將也釋疑，稱這次的訓練完全按照標準進行，他認為一般民眾沒有跳過傘，會認為這樣的情況很危險，但這對於軍方來說是一般的情況，該名傘兵按照SOP排除障礙，沒有受傷，跳完傘後還能回到休息的地方。

延伸閱讀
男友「從不請客」開房也要AA制　她怒分手：收入比我多1.5倍
食神胖妹護士傳遠嫁美國當少奶奶　消失演藝圈20年近況曝光
《X戰警》女星自揭遭父親家暴　嘆「真正理解他時已不在」　　　

►萬里白宮行館海景房激殺價3899元！

ET快訊
等37年！丹丹漢堡「就是不開在台北」　網揭1關鍵：當然行不通
「月領20萬」總裁特助嗆警：層次不夠！　下秒出手打人
住豪宅捨不得買60元麵包　她揭「真正有錢人生活」
抽中現賺13萬！上品申購吸44萬筆　中籤率出爐
宜蘭秘境開放7天封了！　日湧2000車、草皮全踩爛　
冷氣團來了！「周末最冷」剩12度　降雨熱區出爐
邱澤❤許瑋甯準備辦婚禮！　她曝做人計畫：生到不能生
快訊／徐國勇扭傷腳！　拄拐杖進立院

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

美廉社是「超商」無誤！　支持度調查超車OK便利店　統一續坐龍頭位

這國Omicron疫情爆炸　醫：台灣春節連假一大考驗

不只東泉辣醬！台中人推「3靈魂美食」必吃　大麵羹、麻薏湯被戰爆

「麟洋配」代言解套！立院初審允具公務員身份運動員可代言

春節檢疫專案「8大Q＆A」一次看！接種紀錄造假最高罰15萬

他被好市多「20年經典商品」嚇呆！驚喊超便宜...網卻曝：這點變了

英國Omicron沒有流感化！專家提2指標　第3劑選這廠牌效益達90%

林秉樞打特權疫苗　綠委要求陳時中查「誰外洩個資」

宜蘭秘境開放7天封了！「三層坪農塘」日湧2000車　草皮全踩爛　

冷氣團又來了！北台先變天「周末最冷」剩12度　降雨熱區出爐

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

渣男！曾莞婷遭劈...周曉涵「男友娶別人」　宥勝聽了共感：老婆的故事

狗偷溜出門！牽繩卡住緊張嚎叫　暖警到場幫脫困...用牽的送回家

三寶相遇出事惹！貨車違停紅線　租賃車沒抓準距離...側面大擦撞

超車不慎！轎車被害慘自撞護欄　再撞聯結車...嚇喊：跑馬燈跑2次

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

美廉社是「超商」無誤！　支持度調查超車OK便利店　統一續坐龍頭位

這國Omicron疫情爆炸　醫：台灣春節連假一大考驗

不只東泉辣醬！台中人推「3靈魂美食」必吃　大麵羹、麻薏湯被戰爆

「麟洋配」代言解套！立院初審允具公務員身份運動員可代言

春節檢疫專案「8大Q＆A」一次看！接種紀錄造假最高罰15萬

他被好市多「20年經典商品」嚇呆！驚喊超便宜...網卻曝：這點變了

英國Omicron沒有流感化！專家提2指標　第3劑選這廠牌效益達90%

林秉樞打特權疫苗　綠委要求陳時中查「誰外洩個資」

宜蘭秘境開放7天封了！「三層坪農塘」日湧2000車　草皮全踩爛　

冷氣團又來了！北台先變天「周末最冷」剩12度　降雨熱區出爐

嘉義績優醫師詐領健保費11年！　得手金額破億「多到要洗錢」

金正恩101歲叔公金英柱逝世！曾為第2號人物　卻慘遭全家發配邊疆

全球最多！美新冠死亡數突破80萬　官員認：Omicron巨浪準備來襲

小吃店漲價！經濟專家說「不是通膨」原兇是物流費

被分手還封鎖！醋男朝女友狂灑汽油還想點火　新任奮力搶下阻悲劇

美廉社是「超商」無誤！　支持度調查超車OK便利店　統一續坐龍頭位

等了37年！丹丹漢堡「就是不開在台北」　網揭1關鍵：當然行不通

路邊巧遇毛茸茸生物　她熱情招呼「嗨～狗勾」下秒瘋吉爆氣笑翻網

竹科歡慶41周年　今年營業額已逾1.3兆元、年增近3成

快訊／曾有中風病史！51歲退休警開車復健　突頭暈撞進水溝

生活熱門新聞

雷伊今將轉中颱恐大迴轉路徑曝　這天起全台有雨

婆婆討一半年終　丈夫回答驚呆網

Ct值12新案解隔返家才確診　專家曝可能感染源

冬至一到荷包滿滿！　「4生肖」財運暴漲

雷伊增強轉中颱　最新路徑圖出爐

超商LINE Pay結帳「送200點」　實測成功！

台灣爸爸救了巴西女孩全家　她來台嫁給職業軍人

遭爆棄養雙親！名醫蘇怡寧576字揭內幕

閨蜜男友出差約喝酒…包包掉出「害羞小物」她嚇傻

家裡驚見「詭異綠眼魔」4蟲合體！他傻眼求救

後山小公主公開「小JJ使用4個月心得」網狂歪樓

禾馨創辦人爸爸大有來頭　王永慶欽點身價破億

國小弟撩外送姐姐「求陪上樓」　網：都是套路

LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載

更多熱門

相關新聞

美學生考中文「地獄級題目流出」　網驚：要重學中文了

美學生考中文「地獄級題目流出」　網驚：要重學中文了

中文博大精深，連華人都未必有把握全對，對外國人來說，學中文肯定是非常困難的一件事。網路流傳一張美國學生的中文考卷，題目曝光讓不少網友懷疑人生，甚至有人直言：「我的中文程度0分」。

小學生穿「一間房」上學！網細看行頭驚

小學生穿「一間房」上學！網細看行頭驚

點100顆水餃！他只吃餡不吃皮　懷孕闆娘氣瘋

點100顆水餃！他只吃餡不吃皮　懷孕闆娘氣瘋

「Google工具列」問世21年　正式走入歷史

「Google工具列」問世21年　正式走入歷史

19歲爽中頭獎「10年後3.7億全花光」最新下場曝

19歲爽中頭獎「10年後3.7億全花光」最新下場曝

關鍵字：

周刊王爆廢公社公開版傘兵

讀者迴響

熱門新聞

王力宏驚傳離婚了！知情人揭內幕

王力宏爆「離婚最後稻草」曝光！5年前就想分開

北上給男友驚喜！桃園女到公司門口心碎了

黃偉晉「右眼突見瘀青」！　急奔眼科開刀：嚇歪

王力宏老婆「超強大背景曝光」！

邱澤閃婚羞認1事很幸福！許瑋甯認定終身關鍵

黑人牙膏走入歷史　改名「好來」

KID看她1舉動崩潰飆髒話！　車內狂唸峮峮2小時

雷伊今將轉中颱恐大迴轉路徑曝　這天起全台有雨

林韋君爆熱戀張勛傑！「打包回家3小時」

王力宏驚傳8年婚斷！經紀人回應

小學生穿「一間房」上學！網細看行頭驚

邱澤❤許瑋甯準備辦婚禮！「進度全公開」

2022年愛情修成正果3星座！他桃花旺爆被提醒：小心暈船

老公出軌妹妹　人妻竟願3人行

更多

最夯影音

更多
愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次

愛上大10歲男「挨酸外表要考慮」 　長髮妹下跪求婚！為愛勇敢一次
轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

油頭原因！梳子泡熱水＋洗髮精　水變混濁褐黃色全是「骯髒汙垢」

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

直行騎士閃轉彎車「撞電線桿亡」　駕駛下車看1眼...送孩上課才報案

渣男！曾莞婷遭劈...周曉涵「男友娶別人」　宥勝聽了共感：老婆的故事

渣男！曾莞婷遭劈...周曉涵「男友娶別人」　宥勝聽了共感：老婆的故事

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面