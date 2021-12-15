降落傘打結！傘兵「空中掙扎」重摔落地...民眾傻了　軍方：一般情況

▲一名傘兵疑似被降落傘纏身。（圖／翻攝臉書社團爆廢公社公開版）

圖文／CTWANT

陸軍航特部近日在屏東潮州進行傘兵訓練，吸引不少民眾圍觀，其中一人就拍到一名傘兵在降落時，疑似因降落傘打結，導致他呈現頭下腳上的姿勢，最終平躺落地，民眾看到這幕全都嚇傻了；對此，航特部認為這樣的情況很正常，人員都有按照SOP去排除，沒有受傷。

一名網友近日在臉書社團「爆廢公社公開版」分享影片，只見當時一個個傘兵從飛機上落下，但過程中可以見到，有一名傘兵疑似因為降落傘打結，呈現一個頭下腳上的姿勢，直到落地前都還在掙扎，最終以平躺姿勢落地，現場民眾看到這幕，無不替他捏一把冷汗。

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原PO分享影片至網路，並說：「現場目擊屏東上午傘兵訓練降落傘打結差一點摔死，交管在現場，緊急救助都沒有，百姓繳納養這些官不知道在幹什麼，希望那個兵他沒事。」

事後，陸軍航特部發言人王俊傑少將也釋疑，稱這次的訓練完全按照標準進行，他認為一般民眾沒有跳過傘，會認為這樣的情況很危險，但這對於軍方來說是一般的情況，該名傘兵按照SOP排除障礙，沒有受傷，跳完傘後還能回到休息的地方。

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