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美國學生考中文「地獄級題目流出」　網傻眼：要重學中文了

網路流傳一張美國某所大學的中文試卷。（示意圖／翻攝自pexels）

▲網路流傳一張美國某所大學的中文試卷。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

中文博大精深，連華人都未必有把握全對，對外國人來說，學中文肯定是非常困難的一件事。網路流傳一張美國學生的中文考卷，題目曝光讓不少網友懷疑人生，甚至有人直言「我的中文程度0分」。

有網友在微博貼出一張號稱是美國洛杉磯某所大學的中文期末考卷，可以看到試卷總共分為4大題，分別是同義詞、反義詞、造句、作文，第一大題要寫出「僦居」、「隱逸」、「憬悟」等詞的同義詞，除了「愛戴」比較常見，其他詞語都較少見，恐怕就連華人也不會。

網友看到題目全傻了。（圖／翻攝自微博）

▲網友看到題目全傻了。（圖／翻攝自微博）

第2大題要寫出「羈絆」、「窒息」、「出淤泥而不染」、「刨根問底」、「墨守成規」、「生意盎然」、「一暴十寒」、「鶴立雞群」、「曇花一現」等詞的反義詞。第3大題要用「見方」、「潺潺」、「逡巡」、「璀璨」、「蔚為奇觀」、「不恥下問」、「金蟬脫殼」、「千里迢迢」等詞造句。

第4大題則是作文，要從「蓮花的啟示」、「永遠的昭君」、「蒲松齡」任選一個經典文學來寫作，還規定字數要300字以上、至少寫3段。

題目曝光後，引發網友討論，「看到大學我就釋然了」、「媽，我要回去讀小學！」、「我開始懷疑人生」、「比英文難多了」、「我要回去重新學一遍中文」，也有人認為：「明明可能是做了假的試卷」、「可能是假老師出的題」。

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