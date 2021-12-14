點100顆水餃！他只吃餡不吃皮　懷孕闆娘氣瘋：我包得很辛苦耶

▲水餃連皮帶餡吃，是許多人喜歡的好滋味。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

你看過有人這樣吃水餃嗎？中國大陸大連市有一名男子，但吃到飽的餃子店用餐時，一口氣點了100多顆餃子要享用。一開始老闆只是以為遇到了很會吃餃子的客人，但沒想到上門點大量餃子的客人，吃了100顆水餃居然只吃內餡，餃子皮全部回吐出來放在盤子上，導致盤子內剩了一大堆餃子皮。讓下個月即將臨盆的懷孕老闆娘氣瘋，痛批他怎麼這麼浪費！

據《澎湃新聞》報導，有民眾對媒體投訴，本月10晚間，一名男子在遼寧省大連市一知名自助式吃到飽的餃子館用餐。這名顧客點了25顆一盤裝的餃子，點了多盤吃不停，最後一共吃了100多顆餃子，讓老闆以為，店裡上門了一個愛吃餃子的大胃王。

▲男子點了上百顆水餃，結果只吃內餡不吃皮。（圖／翻攝自澎湃新聞微博）

而就在男子用餐完畢，店家準備要上前去整理桌面時，赫然發現男子裝水餃的盤子內，滿滿的都是水餃皮，老闆娘這時才赫然發現，這名看似餃子大胃王的男客人，從頭到尾吃水餃就「只吃內餡不吃皮」。老闆娘眼看自己辛苦包的餃子被這樣完食，氣得直接抓住男子質問，為什麼吃水餃吃得這麼浪費？後來男子多付了一盤餃子的錢，才順利離開店內。

老闆事後氣呼呼表示，一般來店內消費的客人，多半吃個20、30顆餃子的很常見；胃口好一點的，吃個50到60顆餃子也是有。本來以為這麼上門點了上百顆餃子的客人很會吃，沒想到卻只吃餡料不吃餃子皮，等於浪費了一大半的餃子原料，他們花時間跟功夫包餃子很辛苦，實在不願意見到有人這麼浪費他們辛苦包的餃子。

而男子整個浪費水餃的食用過程，後來被其他客人拍下並投訴媒體，而消息曝光後，不少人都痛批這實在太浪費，建議店家可以做出規定，以後剩多少菜，就要依照原價買單，避免浪費問題再發生。但也有人認為，這名客人又不是不付錢，老闆幹嘛管人家怎麼吃？也有網友好奇問，「沒有皮的餃子，吃起來還有靈魂嗎？」

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