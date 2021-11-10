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4歲男童包尿布晚上走失哭著找媽　警安撫供吃喝助返家

▲台南市4歲男童晚上走失，沿路哭著找媽媽，台南市警六分局金華所獲報，除當臨時保母安置照料，並動員警力回溯男童來向，挨家挨戶找，讓男童平安返家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市4歲男童晚上走失，沿路哭著找媽媽，台南市警六分局金華所獲報，除當臨時保母安置照料，並動員警力回溯男童來向，挨家挨戶找，讓男童平安返家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區1名4歲男童晚上走失，獨自包著尿布沿金華路二段哭著找媽媽，台南市警六分局金華所獲報，除當臨時保母安置照料，並動員警力調閱監視器，比對多筆資料，回溯男童來向，挨家挨戶找，終於連繫上其母親，讓男童平安返家。

警方指出，11月8日晚間9時許，在台南市南區金華路二段，有一男童包著尿布，跑出家門沿途要找媽媽，兩名女子在麵包店口發現該男童，因男童不斷哭著複誦：「想要找媽媽」，但男童無法說出自己住哪，即向六分局金華所報案，警員林坤生、孫偉翔獲報後即於第一時間前往周邊反覆搜尋，因一時無法找到家屬，故先帶返派出所安置保護，並派員調閱監視器回推男童走向。

▲台南市4歲男童晚上走失，沿路哭著找媽媽，台南市警六分局金華所獲報，除當臨時保母安置照料，並動員警力回溯男童來向，挨家挨戶找，讓男童平安返家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

男童帶回派出所時，不少年輕員警都圍過來照顧男童，安撫情緒，並提供簡單點心餅乾供男童食用，因男童下半身只穿尿布，員警並脫下警用大衣讓男童穿上讓他禦寒。警方後續比對監視器畫面，知道男童從某小巷子外出走丟，就帶著男童沿著該巷挨家挨戶尋找，終於順利聯繫上男童的母親，讓男童平安返家。據警方了解，該男童住家大門平日均未關閉，他就趁著家人上廁所疏於注意瞬間，徒步外出想去找上班的母親，家人發現孩子不見了，也緊張四處尋找。

▲台南市4歲男童晚上走失，沿路哭著找媽媽，台南市警六分局金華所獲報，除當臨時保母安置照料，並動員警力回溯男童來向，挨家挨戶找，讓男童平安返家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

六分局表示，感謝熱心的報案民眾及提供監視畫面的商家，使警方得以順藤摸瓜，讓男童平安返家，也呼籲新手爸媽，每位幼童都是家中寶貝，家長平日除應注意門戶安全外，照顧期間應避免孩童離開視線，家長若如廁、外出工作，一時未能照料時，也應託付代理人協助，以避免孩童不慎外出或發生憾事。

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