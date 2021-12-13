少女墜地影片曝！撿棉被瞬間踩破採光罩　重摔大喊「屁股好痛」　

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣卓蘭鎮12日發生一起墜樓意外；1名與外婆同住的13歲施姓少女，下午準備將棉被從2樓陽台收進屋時，一陣強風將棉被吹到採光罩上，施女直接攀爬圍牆踩在採光罩上，不料採光罩不堪負荷而破裂，施女直接從2樓摔至1樓，痛苦不堪大喊：「屁股疼痛」，家人聽到後趕緊報警處理，所幸送醫後沒有生命危險。

▲施姓少女在2樓陽台收棉被時，不慎將採光罩踩破，直接摔落至1樓，並大喊屁股好痛，所幸送醫後沒有生命危險。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據警方了解，施女平常與外婆同住，施母一早便外出上班；下午4時許施女正準備將曬在2樓陽台的棉被收起，卻發現棉被被風吹到採光罩上，施女當場翻牆踩在採光罩上，不料沒走幾步便將採光罩踩破，硬生生從2樓摔至1樓地面，整個人痛苦在地上哀嚎，勉強坐起來後不斷大喊著「屁股好痛」，外婆與妹妹聽到呼救後，立即報警並協助。

▲施女摔落地面後，大喊屁股好痛，屋內外婆聽到後趕忙前來幫忙，連正要進屋的狗狗都嚇了一跳回頭查看。（圖／記者黃孟珍翻攝）

大湖警分局接獲報案後立即派遣卓蘭分駐所巡佐徐千田、警員賴育晟前往協助，警方與卓蘭消防分隊共同協助送往東勢農民醫院診治，並通知少女母親前往陪同就醫，所幸最後沒有生命危險。

警方呼籲，採光罩經年累月風吹日曬容易碎裂，支撐力不足，若有東西掉落在上面時，建議可使用長竹竿嘗試勾回，或利用其他工具撿回，避免直接踐踏在上方造成類似危險發生。

▲▼2樓採光罩被踩破一個大洞。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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