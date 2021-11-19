12歲狗爺爺菜市場走失逛大街　暖警PO網尋獲女主人

▲桃園市大園區12歲的紅貴賓犬18日下午在菜市場走失，被好心路人拾獲送交派出所認領。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

12歲紅貴賓「球球」18日溜出家門散步，卻突然不知回家路在大園區傳統市場亂跑，好心路人發現「球球」在逛大街，將其送至大園派出所認領，剛好是愛狗人士的員警，隨即拍照將紅貴賓走失訊息貼到臉書社團協尋，果真有熱心網友協助，帶員警找到四處尋找的女主人，讓狗爺爺重返家園。

▲桃園市大園區12歲的紅貴賓犬18日下午在菜市場走失，被路人拾獲送交派出所，左眼有明顯白內障。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大園警方指出，楊姓路人18日下午抱著一隻紅貴賓到派出所報案，聲稱狗狗在菜市場裡亂跑，差點被車子撞上，因其頸部有項圈，外觀乾淨整潔，研判應該是有飼主，所以請警方幫忙協尋飼主。

▲桃園市大園區12歲的紅貴賓犬18日下午在菜市場走失，員警林育民將其送回飼主身旁。（圖／記者沈繼昌翻攝）

值班員警林育民也是愛狗人士，看見紅貴賓疑似受到驚嚇發抖，先自掏腰包買了狗罐頭，讓其飽餐一頓並緩和情緒，隨後帶往動物醫院掃瞄晶片，但卻未發現晶片，只好以拍照方式將貴賓走失訊息貼到臉書社團，請求網友幫忙協尋飼主。

約20分鐘後有熱心網友回應，經常在大園區中山北路巷弄內看見紅貴賓散步，研判飼主應該住在附近，林員隨即帶著紅貴賓前往尋找人，才剛趕到市場就看見心急如焚的李姓婦人四處找狗，員警確認李婦是飼主後，隨即將狗歸還。

▲桃園市大園區12歲的紅貴賓犬18日下午在菜市場走失，飼主李姓婦人看見狗爺爺重返家園，開心緊抱向員警道謝。（圖／記者沈繼昌翻攝）

李姓婦人開心地說，這隻紅貴賓叫「球球」，已高齡12歲，左眼有白內障症狀，因此視力不佳，但常常亂跑，但都會自己跑回家，這次走失幾個小時，家人都很擔心，感謝熱心民眾與員警協助，讓狗爺爺能夠順利返家。

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